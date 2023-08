Libéré par Evelette, Petar Bojovic se recase à Jambes

"Je ne voulais pas terminer comme ça et l’opportunité jamboise s’est présentée, explique le défenseur de 39 ans. Je me suis arrangé avec José Lardot et il ne fera aucune histoire pour que je signe ailleurs." Libéré par le club oheytois, Petar espère pouvoir jouer dès le week-end prochain avec sa nouvelle équipe, en tête de la 2A, lors du déplacement à Andenne. "Mais cette fois, je pense que ce sera la dernière saison", rigole Petar.