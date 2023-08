Arbitre: Bouillon.

Cartes jaunes: Duchesne, Rhatay.

Cartes rouges: Angiulli (89e, 2 j.), Marques (90e+3).

Buts: Olojede (0-1, 13e), Gerodez (1-1, 50e), Rigo (2-1, 53e).

SPY: Nicolas, Rhatay, Barzin, Ficheroulle, Verstraete (46e Gerodez), Delcommène, Duchesne (80e Y. Boujabout ; 90e Malengreaux), Rigo, Lisman, Francotte, Murrone (28e Lescart).

EVELETTE: Prévot, Diomande, Eloy, Becker, Hadim (46e Dion), Ntwali (71e Meuter), Toussaint, Marques, Angiulli, Ruth (55e Boussate), Olojede.

Durant les 45 minutes initiales, Evelette domine et ouvre méritoirement la marque peu avant le quart d’heure. Un corner d’Eloy est mal dégagé et Olojede se trouve à la bonne place pour crucifier Nicolas (0-1 à la pause).

À la reprise, Verstraete cède sa place à Gerodez et cela ne tarde pas à être payant. À la 50e, bien aidé par Delcommène, le nouveau venu profite d’une approximation de la défense visiteuse pour rétablir la parité. Et trois minutes plus tard, le centre du même Delcommène trouve Rigo, qui contrôle de la poitrine et prend le meilleur. À la 74e, Rhatay commet la faute sur Boussate, qui veut se faire justice, mais tire son penalty au-dessus. En fin de match, Angiulli et Marques voient rouge. Les "Noirs" terminant à neuf.

"À la pause, j’ai tapé du poing sur la table, concédait Rudy Anciaux. Ils nous étaient supérieurs et nous manquions de conviction, notamment dans le dernier geste. Nous avions trop de respect. Cela a payé."

"Après le premier acte, nous avions un goût de trop peu, disait B. Delcommène. Après le coup de g…. du coach à la pause, nous avons su réagir pour renverser la situation et empocher les trois points."

"Sur les deux derniers matchs, nous nous créons douze occases, pour en mettre une seule au fond, rageait Olivier Cauz . Nous avons manqué d’efficacité et deux erreurs de débutants nous coûtent deux buts."