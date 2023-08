Les Nismois confirment à la maison

Cartes jaunes: Kouadio, Fraiture, F.Maistriaux, Hébette, Nisjkens, Llinares, Lambrechts, Sanchez.

Carte rouge: Vestens (55e).

Buts: Hallaert (1-0, 19e), Kleinkenberg (1-1, 27e), F.Maistriaux (2-1, 47e).

NISMES: Eugène, Minet (77e Libert), Delpire, Llinares, Depotter, Horé (90e Bouvy), Hallaert, Fraiture, Sanchez, L.Maistriaux, F.Maistriaux (60e Jonckheere).

CONDRUSIEN: Minet, Legros, Nijskens, Hébette (68e Ax. Defays), Warzée, Kouadio, Kleinkenberg (29e Piraux ; 82e Dubois), Bukran, Ar. Defays (46e Lambrechts), Maillard, Vestens.

Le premier quart d’heure est pauvre en occasions et, dans ce cas, le danger vient généralement d’une phase arrêtée. Les Nismois en profitent et à la 19e, sur coup franc, Hallaert se charge d’armer une frappe dont il a le secret et qui va se loger dans la lucarne de Minet. À la demi-heure de jeu, les hommes de Damien Trimboli réagissent. Alors que les "Bleus" jouent mal un corner, sur le contre, Kouadio sert Kleinkenberg. Le numéro 7 hamoisien enroule parfaitement et trompe Eugène. Sur sa frappe, il reçoit néanmoins un coup au pied et est obligé de rentrer au vestiaire.

Les "Verts" prennent l’ascendant sur Nismes, mais juste avant le repos, F.Maistriaux, à la limite du hors-jeu, se défait de la défense adverse et croise parfaitement son tir (2-1). Les "Crayats" sont en position de force. D’autant plus qu’à la reprise, Vestens est exclu pour rouspétance. Une aubaine pour les "Bleus", qui conservent le résultat et décrochent ainsi une deuxième victoire consécutive. "J’aurais été content avec un 4/6, mais ce 6/6 est magnifique", se réjouit Sam Cabaraux, qui met en avant la solidarité de ses joueurs. "À nous de nous remettre en question, après ces deux journées", souffle, de son côté, le visiteur Arnaud Hébette.