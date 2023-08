Cartes jaunes: Nazé, Taminiaux, Roldan Simon.

Carte rouge: Colot (45e, 2 j.), Delcorps (90e, 2 j.)

Buts: Farikou (0-1, 7e), Cloots (0-2, 13e), Michel (1-2, 75e).

DINANT: Delaite, Makuanga (60e Taminiaux), Dujardin (60e Loriers), Colot, Herman, Nazé, Kone, Igot, Agnelli (60e Leclercq), Michel, Missé Missé (35e Pirson).

MEUX B: Vanval, Van Vyve, Bodart, Bastien, Jaspard (70e Lecomte), Cloots (75e Dhyne), Cinier (70e Baudoin), Farikou, Roldan Simon, Toussaint, Moors (65e Delcorps).

Une entame de match trop timorée, conjuguée à une gestion imparfaite des contres visiteurs, ont eu raison de l’US Dinantaise, lors de sa première à domicile.

Au quart d’heure, les hommes de Clément Moors menaient déjà de deux buts, via un déboulé impressionnant de Farikou et une frappe de Cloots.

Groggys, les Dinantais tentaient de revenir dans la partie, timidement et… maladroitement lorsque Colot, déjà averti, s’élançait dans un tacle non maîtrisé, le renvoyant aux vestiaires.

En seconde période, les Meutis étaient victimes d’un relâchement coupable, oubliant de tuer le match. Au contraire, les hommes de Vincent Strobbe dépensaient leur énergie sans compter et en étaient justement récompensés via un coup de tête de Michel, à un quart d’heure du terme.

À dix durant la seconde période, les visités, fatigués, ne parvenaient pas à tromper une nouvelle fois la vigilance de Vanval, qui permettait aux Meutis d’engranger leur première victoire.

"On est passé à côté de la première mi-temps, en étant punis sur deux contres. On a montré plus d’envie au second acte, avec une très belle réaction", analysait Vincent Strobbe.

Clément Moors était ravi de cette victoire. "Après 25 très bonnes premières minutes, nous avons trop reculé, alors que notre adversaire était à dix. Cette victoire fait du bien à tout le monde."