Arbitre: Bullens.

Cartes jaunes: Gilles, Dubois, Blanchard, Trigaux.

Carte rouge: Jacquet (34e).

Buts: Trigaux (1-0, 23e ; 3-1, 62e), Lotte (1-1, 45e), Brouir (2-1, 54e).

GRAND-LEEZ: Delvaux, Piret, Fournier, Grégoire, Evrard (76e Van Bets), Kindermans, Brouir, Longin, Trigaux (82e Depireux), Ligot, Gilles (34e Piazzalunga).

BIESME: Jacquet, Leemans, Dubois, Mollet, Wackers, Pratz, Lotte, Graulus, Descarpentries (68e Lambot), Blanchard, Depaemelaere (86e Lisot).

Orphelins d’Ayika, de Boigelot (cuisse), de Boreux (élongation), de Francotte et Gilissen (orteil) et de Legrand (douleurs dorsales), les Grand-Leeziens, qui n’avaient couché que quatorze noms sur la feuille de match, ont pris la mesure de Biesmois privés de Deppe (blessure musculaire) et de Fabris (activité professionnelle), mais rassérénés par le retour de Nitelet.

Le ballon du match offert par Lucie Jaume a souri aux hommes de Dany Verkamer.

Alors qu’Olivier Defresne était jauni pour avoir réagi à ce qu’il a appelé "une agression" sur Graulus, ses joueurs, très présents dans les duels, monopolisaient le cuir, mais péchaient à la dernière passe. Contraints de défendre, les visités éprouvaient toutes les peines du monde à approcher les derniers mètres adverses. Trigaux déflorait d’ailleurs la marque contre le cours du jeu (1-0).

"Arrêtez avec ces longs ballons dans l’axe ! Et on est trop loin des hommes", pestait le T1 biesmois Olivier Defresne.

Jacquet exclu, Leemans dans les buts

Tandis que le gardien local Delvaux s’illustrait sur une frappe de Descarpentries (32), son vis-à-vis Jacquet était exclu pour une faute de main en dehors du rectangle sur un raid de Piazzalunga, à peine monté au jeu à la place de Gilles, blessé. À l’approche du repos, Delvaux s’illustrait devant Lotte avant de s’avouer vaincu devant le renard des surfaces Pratz (1-1).

"On va le faire", lançait le vestiaire local durant le repos. Les visités affichaient d’emblée leurs ambitions. À l’image de Brouir (2-1) et de Trigaux (3-1), bourreaux d’un Leemans qui avait troqué sa vareuse de défenseur central pour celle de gardien. Entretemps (59e), le but de Pratz avait été annulé pour un hors-jeu.

Trigaux: "Une belle force de caractère"

"Cette victoire fait du bien, savoure Florian Trigaux, double buteur de Grand-Leez. Nous devions prendre une revanche par rapport au revers à Loyers. L’équipe a affiché une belle force de caractère. Nous étions devant nos supporters. Comme il y a une petite rivalité avec Biesme, le plus important était la victoire. Nous avons relevé la tête en deuxième mi-temps. Après avoir marqué assez rapidement le deuxième but, le troisième nous a fait du bien."

Leemans: "Trop crispé"

"Les occasions sont là, regrette Robin Leemans, le défenseur reconverti en gardien suite à l’exclusion de Jacquet. Nous nous battons et faisons les courses. Nous proposons du très beau jeu. Mais c’est comme si nous étions un peu crispés devant le but. Peut-être la pression que certains mettent sur nos épaules. En tant que défenseur, je ne la ressens pas. Je pense que c’est juste un petit manque de confiance. Malgré un début de championnat mitigé, nous sommes sur la bonne route."