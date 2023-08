Foot 3C: les remords taminois, la joie étoilée

"Une courte défaite, avec beaucoup plus de remords que la semaine dernière , précise le coach taminois Loris Passiflora. Cette toute nouvelle équipe doit prendre le temps de se trouver. La première victoire sera difficile à aller chercher. Quand nous l’aurons, nous déroulerons ! Je voulais souligner la très bonne tenue du match, avec une équipe adverse fair-play et respectueuse. Et un arbitre de qualité. Ce genre de rencontre fait réellement du bien et c’est de plus en plus rare."