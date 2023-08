Florent De Rycke force 6

Florent De Rycke entamait son festival de buts dès la 10e, à peine interrompu par un penalty réussi par Loviny à la 41e. Le buteur visité inscrivait sa 6e rose juste avant la pause. Minuz se distinguait à la reprise en signant un hat-trick en cinq minutes. Rullaert, Berthe, Rondeaux et Wilquin parachevaient la prestation hastiéroise. Un succès qui réjouissait Quentin Mathieu, même s’il regrettait certaines actions de la première période. "Il y avait encore trop de déchets", relevait le T1 mosan.

Thy-le-Château B 4 - Saint-Gérard B 0

Les "Métallos" ont signé un deuxième succès de rang. "Nous avons eu la maîtrise du jeu au premier acte, sans toutefois nous montrer assez dangereux", considérait leur mentor, Kevin Gain. Le but de Lorge, après 3 minutes, et le penalty de Lamort avant la pause, assuraient un avantage non négligeable aux visités. Le même Lamort, d’un coup franc des 35 mètres, et Ocejo, à un quart d’heure du terme, scellaient le sort des Brognois. "Ceux-ci nous ont compliqué la tâche en opposant un bloc bas", concluait le mentor des "Métallos".

Anhée B 5 - Onoz B 0

La première période fut assez serrée, le jeu se déroulant prioritairement en milieu de terrain. Malgré cette indécision, Thomas Pochet parvint à actionner le marquoir à la 27e. Le même joueur doublait son capital buts deux minutes après la reprise, avant que le joueur-entraîneur, Cédric Chapelle, ne marque son but dominical. Les visiteurs marquaient le coup et cédaient deux fois, sur des essais de Léonard et M. Pochet. "Nous avons été plus conquérants en seconde période et, par là même, plus efficaces", exposait le T.2 des "Orangés", Dorian Yans.

Philippeville B 1 - ES Frontières 4

Les Frontaliers de Maurice Delobbe n’ont pas manqué leur entrée en matière, malgré un déplacement jamais facile chez les "Étoilés". La première mi-temps était assez équilibrée et sans grand danger pour les gardiens respectifs. À la 48e, les visiteurs étaient pris en défaut sur un coup franc lointain. Leur coach effectuait alors deux changements, qui allaient rapporter gros. Dès la 51e, Delabaere rétablissait la parité. Les Frontaliers, en jouant haut, faisaient encore craquer leur adversaire à trois reprises via Druart, Grenson et à nouveau Delabaere.

Tarcienne B 4 - Treignes 2

Les visités prenaient les premiers échanges à leur compte, mais se faisaient surprendre deux fois, sur des buts de Lange. Sans s’énerver, les "Mauves" allaient revenir avant la pause, sur des buts de Fauconnier et Mineo. Le gardien visité, Fuschetto, détournait un penalty de Treignes. Chilovi et Minéo offraient la victoire aux Tarciennois.