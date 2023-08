Floreffe montre de bonnes dispositions

Ham B 1 - Temploux B 3

Le duel entre les "Balouches" et les "Aviateurs" a été partagé. Les visiteurs sont les premiers à trouver le chemin des filets par Kesch dès la 16e. La reprise est tout aussi équilibrée que le premier acte. À la 70e, les Sambriens reviennent à la hauteur de leur adversaire via Petit. La décision tombe dans les cinq dernières minutes. El Khadir et Melain tuent tout suspense entre la 86e et la 90e.

Saint Gérard 11 - Lesve-Arbre B 0

Le marquoir affichait déjà un solide 8-0 à l’heure du café. Repus, les visités n’allaient plus inscrire que trois buts en seconde période. Les artilleurs de St Gérard ont été Bloc (3), Deprée, Libert et Baguet (2), Desirant et Doumont.

Taviers B 1 - Flawinne B 1

Les "Gozettis" sont les premiers en action, après un accrochage du gardien taviétois, dans son rectangle, sur Filée. Cléda convertit la sentence. La jeunesse n’abdique pas et en est récompensée par l’égalisation de Haesevoets. Les Namurois loupent le coche en seconde armure. Gilson, puis Maniscalco ratent l’objectif. Les Hesbignons sont proches de ramasser la mise à la 88e, mais l’envoi de Gelinne heurte le poteau.

Sauvenière B 1 - Emines B 4

Les "Wawas" digéraient mal ce deuxième revers d’affilée, incriminant l’arbitrage éminois sur 3 des 4 buts, selon leur coach Michaël Liroux. Après un but visité annulé, Seumaye signait le 0-1 à la 43e. Les Gembloutois se portaient devant pour égaliser, mais étaient pris en contre à la 54e, par Lauwers. À la 63e, le but d’Ouhajjou leur rendait espoir. Seumaye puis Ianiro, sur penalty, assuraient le succès des "Rouges".

Salzinnes 3 - Falisolle-Aisemont 2

Les Namurois ont confirmé leur succès initial avec beaucoup de volonté. Les Fusionnés ont mené deux fois en première période, par Pauwels dès la 3e et Riciputo, sur penalty, à la 31e. Bolyn avait égalisé à la 23e. Les visités allaient batailler à la reprise et en étaient récompensés par Djokoto, sur penalty, à la 78e, et Seck à la 87e.

Moustier B 2 - Floreffe 5

Dans ce derby sambrien, Floreffe a confirmé sa bonne tenue. Ceux-ci ont longtemps rivalisé avec leur opposant, même si c’est Bodart qui signait le 0-1. Une erreur défensive permettait à l’Excel de revenir au score par Fournier. Bodart remettait le couvert à la 32e. La pause était atteinte sur une parité, Reims remettant les pendules à l’heure. Un doublé de Vanderwauwen, en deux minutes, et un but de Parise faisaient pencher la balance.

Mazy 9 - Auvelais B 0

Les "Marbriers" ont donné une leçon d’efficacité aux jeunes "Orangés". Van Tielen, Van de Walle, Dussart et Sellier leur avaient octroyé une avance de 4 buts à la 45e. Van Tielen (2), Barras, Marchal et Sellier alourdissaient la note.

Onoz 1 - Jemeppe B 3

À dix, suite à l’exclusion de Meunier dès la 8e, Le Standario n’a pu défendre équitablement ses chances face aux "Chimistes". Ceux-ci menaient 0-1 à la mi-temps, via Willaert. Un doublé d’Abou Saleh mettait les visiteurs à l’aise. Uri sauvait l’honneur.