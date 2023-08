Arbitre: Meddouri.

Carte jaune: Delcourt.

Cartes rouges: Quevrin (70e), Cheront (2 c.j., 66e).

Buts: Mparsakis (0-1, 1re), Sacré (0-2, 14e), Zingle (1-2, 24e), Beguin (1-3, 92e).

FLAVION: Unver, Bodart, Lamock, Delcourt, Mamona (70e Vanmackelbergh), Hendrick (64e Helson), Zingle, Deghorain, Collart (89e Hastir), Cheront, Petrisot.

FERNELMONT: Vandenkerckhove, Mparsakis, Carpiaux, Quevrin, S. Sacré (78e Preudhomme), Beguin, Vasseur, Wauquaire, Van De Sande (90e K. Sacré), Collard (69e Lorent), Marchal (42e Lakhouil).

Le match part à toute allure et sur la première offensive de Fernelmont, Mparsakis reprend dans le paquet et fusille Unver (0-1). Dans la foulée, Beguin loupe son lob sur le même gardien. Les visiteurs se montrent plus incisifs que leurs vis-à-vis. Sur corner, le capitaine Sébastien Sacré récupère à la limite du rectangle et double la marque (0-2), alors que Flavion semble toujours chercher son premier souffle. Avant, et enfin de trouver ses repères. Et sur un mouvement bien amorcé, Zingle surmonte judicieusement le keeper: 1-2.

Marchal part en ambulance

Puis c’est l’incident: Sacha Marchal se blesse lors d’un rude contact et le match est arrêté. Il va repartir 22 minutes plus tard, après l’intervention de l’ambulance pour emmener l’infortuné joueur, touché à l’arrière du crâne. "Mais ça va, rassure son coach. Il y avait beaucoup de sang et c’était impressionné. Recousu à l’arrière de la tête, il a déjà pu rentrer chez lui."

"Les gars de Flavion vont devoir sortir, à nous d’en profiter", souligne le coach Joine à la mi-temps. Une seconde période au cours de laquelle Cheront et Quevrin vont voir "rouge". Une fois encore, l’équipe de Morue peine à se remettre dans le coup. Fernelmont s’organise en conséquence, en refermant quelque peu les portes et Flavion ne sait à quel saint se vouer. Les Noirs vont toutefois en remettre une mince couche, mais ne parviennent pas à concrétiser. De l’autre côté, on creuse (1-3) pour le plus grand plaisir de Benjamin Joine: "Nous voulions mettre toute la gomme dès les premières minutes. Ce qui a été fait et bien fait. À 0-2, nous nous sommes encore créé d’autres occasions, sans en profiter. Flavion revient ensuite à 2-1. Nous avons ensuite bien géré la fin de match."

"Comme dimanche dernier à Anhée, nous n’arrivons pas à entrer dans cette rencontre, regrette Eddy Morue. Nous jouons d’abord en dilettante avant de trouver nos marques. Nous sommes alors obligés de courir après le score…"