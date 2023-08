Fernelmont-Hemptinne calé sur la ligne de départ

Les "Orangés" ont pris la tangente via un but de Plancquet à la 26e et un autre de Frédéric peu avant la rentrée aux vestiaires. Les visiteurs ont bien tenté de relancer le suspense à la reprise. Les Andennais ont bien géré leur avance pour empocher les trois points.

Fernelmont-Hemptinne B 1 - Wartet 2

Le but de Londot à la 28e semblait diriger les Fusionnés vers une issue favorable. D’autant plus que le gardien des "Dolomiens" détournait un penalty à la 41e. Les Wartetis allaient inverser la tendance dans les 20 dernières minutes. À la 71e, Dubois parvenait à égaliser. Dix minutes plus tard, Kinet offrait 3 points aux Namurois, à la grande colère des Hesbignons, estimant que les deux buts étaient entachés d’irrégularité.

Wépion B 1 - Eghezée B 2

Que se serait-il passé si, après dix minutes, l’arbitre "volontaire" avait exclu Stimant, le gardien hesbignon, coupable comme dernier homme d’une main en dehors de son rectangle ? "Peu après, le dernier défenseur qui tenait mon attaquant par le maillot, aurait pu recevoir la même sanction", répondait le T.1 visiteur, Mathieu Roland. Quoi qu’il en soit, les occasions étaient visiteuses et, sans le brio du jeune gardien wépionnais Michel (18 ans), les essais de T. Demaerschalk et Paris auraient fini au fond. C’est Amaury Demaerschalk qui y parvenait, à la 26e. Plus déterminés après la pause, les "Fraisiers" obtenaient un penalty converti par Théo Baye à la 59e. À la 64e, Hugo Baye remettait les visiteurs devant. Malgré des occasions de part et d’autre, notamment celles de Paris et Zicot, le score ne changeait plus.

Boninne B 4 - Gesves B 2

Le début rapide et efficace des Namurois (2-0 après 12 minutes), via Toussaint et Grenson, sur penalty, était atténué par un but de Hermand à la 31e. À la 58e, Toussaint faisait le break, puis Grenson plantait son second but. À la 90e, Jacobs fixait les chiffres.

Profondeville B 2 - Méan 5

Le but de Defays à la 26e (0-1) avait le mérite de lancer la partie. À la reprise, Dubois puis Becker permettaient à Méan de se détacher. Trop confiants, ils subissaient un doublé de Pendeville. Ce n’est que dans les cinq dernières minutes que Godefroid et Wauthy consolidaient le succès visiteur.

Andenne B 2 - Han/Lesse 2

Peu d’occasions au premier acte. Le suspense allait s’accélérer après la 70e et le but de l’Andennais Hodaibi. Blancke égalisait rapidement avant de marquer contre son camp. Heureusement pour les "Grottis", Déom sauvait un point à la 88e.

Leuze B 3 - Yvoir 2

Un doublé de Vancleve permet aux Hesbignons de mener au premier acte. Watlet et Mahy remettent en question l’avance visitée dans le dernier quart d’heure. Dans les arrêts de jeu, Wiame offre les trois points aux gars des "Keutures".

Floreffe B 3 - Andoy 4

Aux deux buts du visiteur Thomas, Nicanor avait opposé une seule rose avant la pause. Charue égalisait à la 47e. Thomas et Kana creusaient le break, réduit à la 82e via Sprimont.