Omer Laloux, pouvez-vous nous en dire plus sur les départs précipités et annoncés de Wuillot et Capouet ?

Concernant José Wuillot, notre ancien capitaine, il n’y a pas vraiment de surprise. José nous avait déjà fait part, depuis plusieurs mois, de son intention de faire un pas de côté, notamment pour des raisons privées. N’ayant plus le temps pour s’investir à cet échelon provincial, cette décision était plus ou moins attendue.

Concernant Capouet, c’est une autre histoire. Outre le fait que nous avons été tous surpris de sa décision, le timing est désolant, à quelques jours de la fin des transferts. C’est surtout cela, qui me dérange. C’est un manque de respect par rapport à tous nos bénévoles, qui s’investissent pour garder cette équipe à ce niveau. Capou devait revenir mi-septembre de son voyage en Espagne. Ce fut une bonne surprise de le voir rentrer plus tôt. On était très contents, tant pour le groupe de P1 que pour nos jeunes, qu’ils gèrent très bien. Soit, il cherche un nouveau défi sportif, bonne chance à lui.

On parle également d’une transition entre Maxime Laloux et Vincent Strobbe difficile à passer, pour certains. Qu’en dites-vous ?

Vincent est quelqu’un de strict et de rigoureux. Quand j’entends que certains, dont Capou, ont perdu leurs repères, j’ai du mal à l’accepter. Il est probable que le départ de Maxime a joué un rôle dans ces décisions, mais les arguments avancés sont peu probants, à mes yeux. Il est difficile de garder la motivation quand on est au-devant de ce genre de fait. Sans compter que nous sommes encore et toujours abandonnés par le pouvoir politique dinantais. C’est navrant et démotivant…