Créer l’ADN de la victoire à Wépion

"Le plus important était de prendre les trois points, rappelle le mentor wépionnais, Sébastien Mercier. C’était important, pour marquer aussi le territoire où nous voulons aller. Seul petit bémol, le manque de maîtrise en fin de match. Nous devrons nous améliorer pour les matchs futurs, parce que nous subirons encore cette pression-là, à l’avenir. Si nous voulons passer un cap, nous devrons vraiment mûrir. Thomas Evrard et moi voulons créer l’ADN de la victoire chez des gamins âgés de 17 ans.

Aische B 1 – Andenne 3

"Le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Le match a été suspendu après 25 minutes, alors que nous dominions, car de drôles d’individus insultaient mes joueurs", regrette le T1 aischois, Philippe Plomteux. Abouassem trouvait la faille contre le cours du jeu (0-1, 22e). Si Gilles égalisait dès la reprise, l’inévitable Abouassem (1-2, 65e et 1-3, 84e) offrait un deuxième succès aux Oursons. Blessé, le visité Gilles est parti à l’hôpital dès la fin du match.

Gesves 3 – Wépion 5

Auteurs d’une excellente première période, les Fraisiers se détachaient grâce à El Kouchaii (0-1, 14e et 0-3, 30e) et Merveille (0-2 de la tête, 25e). Longin relançait le suspense à l’approche du repos (1-3). Les Gesvois commençaient la seconde période comme ils avaient terminé la première. Wauters corsait l’addition contre le cours du jeu (1-4, 68e). Et tandis que Marion pensait tuer tout suspense d’un lob des 40 mètres (1-5, 80e), Hannecart relançait l’intérêt du duel sur deux penaltys (2-5, 83e et 3-5, 85e).

Arquet B 4 – Sauvenière 1

Premier succès de la saison pour les Vedrinois grâce, entre autres, à des roses de Sac (1-0, 2e), Similon (2-0, 25e et 3-0, 48e) et Ferrante (4-1, 85e). Winand (3-1, 60e) a sauvé l’honneur de "Wawas" réduits à dix après la carte rouge de Quintin (67e).

Naninne 1 – Rhisnes 5

Rihoux (0-1 sur penalty, 6e) et Allard (0-2, 17e) exploitaient deux cadeaux. Les visités recollaient au score via Hermand (1-2, 60e), avant de prendre tous les risques. Gilsoul (1-3, 80e et 1-5, 93e) et Suray (1-4, 88e) profitaient des espaces pour corser l’addition. "Rhisnes est notre bête noire depuis de nombreuses années", reconnaissait le T1 visité, Stéphane Decraux.

Eghezée 3 – Bossière B 2

Bien en place, les Unionistes profitaient d’un autogoal de Vanderlinden (0-1, 34e), avant de doubler la mise via Oostland (0-2, 50e). Les visités retrouvaient leur football et arrachaient leur premier succès de la saison grâce à Poskin (1-2, 57e et 2-2, 85e) et Sabbe (3-2, 94e). "J'ai perdu cinq ans d’espérance de vie", souriait le T1 visité, Guillaume Gautier.

Ligny 4 – Petit-Waret 1

Les Biwacks prenaient l’avance par Labye. À l’approche du repos, Kola recevait un second carton jaune, avant que Duchêne ne manque le 0-2. Forts de leur supériorité numérique, les Grognards égalisaient par Hennau, avant de passer devant via De Gaspari. Stevens et Shakobe confortaient le premier succès des leurs.

Jambes 2 – Lustin 1

S. Fall trouvait la faille après quelques minutes d’observation (1-0, 11e). Mouthuy égalisait sur coup franc (62e). Le nouveau venu Ndima fixait les chiffres à la 71e.

"Une victoire méritée", se réjouissait Amet Karadzi.

Ohey 2 – FCO Namur 2

Depas (1-0, 45e) et Absil (2-2, 86e) ont inscrit les buts oheytois ; Labar (1-1 sur penalty, 61e) et Herbiniat (1-2, 65e), les buts olympiens. Le Namurois Filée a été exclu (2 c.j., 81e).