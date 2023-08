Courbe ascendante au TC Fontenalle

Positionné à la fin du mois d’août, le tournoi du Fontenalle, qui se déroule à Seilles, peinait à attirer une centaine d’inscrits, ces dernières années. Mais depuis la saison dernière, la tendance à la hausse est assez spectaculaire, puisque l’édition 2023 a accueilli pas moins de 226 inscrits. De quoi réjouir Christophe Timmerman, le président. "Cela fait une cinquantaine de joueurs supplémentaires par rapport à la saison dernière ! Je ne sais pas s’il y a une raison particulière pour expliquer cet engouement, mais nous avons aussi communiqué un peu différemment, via les réseaux sociaux, pour présenter le tournoi." Présent à ses côtés, Arnaud Paulet, juge-arbitre, mais aussi président du club ami, le TC Grand Ohey, dressait un bilan de la semaine. "Nous avions décidé de ne pas limiter les inscriptions. Avec les quatre terrains du club, dont un couvert que nous avons dû utiliser de manière permanente, c’est un peu limite. Et ce, d’autant qu’une tendance se dégage depuis la réforme des classements: beaucoup de matches sont serrés et durent donc plus longtemps, très souvent en trois sets. Nous en avons même eu un qui a duré 3 h 50 ! C’est la preuve qu’il y a moins de disparités entre deux joueurs du même classement, par exemple. Mais, comme nous prévoyons en général une heure et demie pour chaque session, nous sommes parfois débordés. Il faudra en tenir compte la saison prochaine, soit en allongeant les sessions, soit en prévoyant une période tampon de trente minutes entre chaque match."