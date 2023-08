27-6, 19-11, 11-8, 9-19.

Andenne : Stas 12, Stassen, André 12, Beaujean R. 6 (2x3), Grégoire 16 (2x3), Depouhon 15, Beaujean T. 5, Malherbe, Rowet.

Ciney : Gauthier 6, Vandescure 8, Dewez 6, Henin 3, Bouchat, Lecoutre 14, Lahaut 7.

Rencontre décisive et 100% namuroise de cette quatrième journée de coupe AWBB, le derby entre Ciney et Andenne a tourné court en faveur des locaux. Les Condrusiens étant sept et privés de deux intérieurs, ils n’ont pu contenir la puissance de Depouhon en début de partie. Bien lancés, les Oursons ont ensuite géré alors que Ciney a montré un bien meilleur visage en deuxième mi-temps.

Toujours du côté des messieurs, Fraire a cartonné offensivement contre Verviers (94-77). Après sa victoire face à Huy (58-64), Mazy rejoint également Gembloux, Natoye et Beez B en seizièmes de finale.

Petite correction de notre édition

de vendredi: seules les équipes premières des poules passent au tour suivant chez les dames. Boninne A, après sa victoire contre Alleur (78-67), et Namur, ayant facilement disposé de Loyers (119-36), iront donc en huitièmes.