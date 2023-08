Arbitre: E. Gillieaux

Cartes jaunes: Mauleon (6e), Namêche (24e), Cigana (57e), Seutin (58e), Salmon T. (60e), Dandoy (65e)

Buts: Tadjenani (64e), Sbaa (85e)

BOSSIERE-GEMBLOUX: Lesire, Namêche, Tallier, Bauduin (39e, Ginion), Mpia Massa (69e, Bisanti), Cigana, Laidi, Lepage, Laurent, Bernard ; Lengelé L. (85e, Velghe)

LOYERS: Salmon T., Sbaa, Dandoy, Colard, Tadjenant (85e, Craps), Richir, Scaffidi, Nguea (75e, Bajraktari), Bouyaalan (45e, Collard), Mathy (45e, Seutin), Mauleon

Fraîchement promu en 1re provinciale, l’Union Bossière-Gembloux jouait ce dimanche son premier match à domicile. Après le match nul contre Biesme de la semaine dernière, les hommes de Michael Noël voulaient gagner devant leurs supporters. Mais malgré leur combativité, Loyers a été plus fort. "On n’a pas à rougir de notre prestation. On a fait un bon match malgré tout. En deuxième mi-temps, il y a un ballon qui traîne un peu en surface et ils mettent deux magnifiques goals. Après, offensivement, on a eu des temps forts mais on ne se crée pas assez d’occasion. C’est notre défaut pour le moment. Mais on a tenu tête, c’est positif pour la suite. Pour la suite, on doit progresser offensivement surtout, que des joueurs se révèlent à ce niveau", lance le T1 gembloutois.

Après avoir résisté vaillamment à l’invasion loyersoise pendant 45 minutes, Bossière a cédé, offrant une victoire à Loyers. "On s’est bien sorti d’un match compliqué en 1ere mi-temps. On était amorphe et le terrain était sautillant. En seconde période, on a remis de l’impact et de la vitesse et les occasions se sont montrées. Les joueurs ont bien réagi, c’est un bon déplacement de passé. On savait que Bossière, équipe montante, allait mettre le paquet, mais après, il faut tenir pendant 90 minutes. Chapeau à Bossière car c’est une équipe bien en place", commente Jean-François Beguin, le coach de Loyers.

Bossière-Gembloux se classe ainsi à la 10e place, avec un point, avant de se rendre à Anhée la semaine prochaine. Loyers, premier avec six points, se rendra à Dinant.