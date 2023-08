Basket: Un nouveau style pour Belgrade

Après une saison compliquée, principalement du à l’absence de résultats en déplacement (un seul succès sur toute la saison), Belgrade ne sait trop à quoi s’attendre cette année avec une équipe une fois encore rajeunie suite aux départs de trois de ses cadres, Thomas Depouhon, Jean-Baptiste Thiry et Maxime André. Et pourtant, au contraire de l’an dernier, la préparation se passe on ne peut mieux puisque les Namurois sont à ce jour invaincus, que ce soit dans les matches amicaux ou encore en coupe de Belgique où ils sont en passe de sa qualifier pour le second tour, ce qui serait une première historique pour le club. Ce n’est jamais facile de perdre des joueurs comme les trois qui sont partis mais nous savions que cela devait arriver et la transition s’est donc passée naturellement, confie le coach belgradois Didier Thémans. Se fixer un objectif serait stupide mais il est clair que Belgrade veut et doit rester en D3 et c’est sans aucun doute ce qui doit nous préoccuper en priorité. Avec une équipe plus jeune, nous avons aussi l’occasion de revoir notre manière de jouer. La condition physique des jeunes est déjà plus affûtée ce qui nous permet de jouer plus vite et de privilégier un jeu plus en contre et en mouvement. Nos premiers résultats sont encourageants et quand je vois la marge de progression que je peux attendre de cette équipe, je pense que nous avons des raisons d’être confiants. Mais il y a du travail, c’est certain et si les résultats sont là pour le moment, nous devons aussi faire avec le départ inattendu de Ethan Bertrand et la blessure actuelle de Loup Fogang. Pour Ethan c’est un talent qui s’en est allé mais c’est que cela devait se passer ainsi et je crois dans le reste du groupe. Personnellement, miser sur les jeunes fait partie de ma philosophie