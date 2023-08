Balty et Bihain sur la Descente de la Lesse

Ils sont 380 à s'élancer, à 10h30, pour les 12 kilomètres qui séparent Gendron du Casino de Dinant. Rapidement, un groupe d'une dizaine d'athlètes, qui se connaissent pratiquement tous, s'isole en tête de peloton. Il faut attendre le 3e kilomètre pour en voir un émerger: l'Archer Cyril Houtart. Pourtant, il ne prend d'une vingtaine de mètres d'avance et ne parvient pas à décrocher complètement ses adversaires. Jean-François Pitz termine sur ses talons à seulement trois petites secondes. De retour des Championnats du Monde de la police et des pompiers, Yoan Golinveau se hisse sur la troisième marche du podium. Après sa victoire il y a quelques semaines lors de la Corrida d'Yvoir, Alice Hérin permet à l'Arch de réaliser le double. Elle devance sa coéquipière Sophie Aerts, qui améliore très largement son chrono de l'an dernier et Margaux Delvosal.

Trente minutes plus tard, à une poignée de kilomètres de là, 582 coureurs se frottent à la légende de la Top'Lesse. Parcours typé trail sur les premiers kilomètres et plus roulant par la suite, il plaît aux pistiers, comme les athlètes de l'Arch, toujours très nombreux, mais également aux traileurs. La concurrence est toujours très relevée et cette année ne fait pas exception, avec notation Florian Howet, qui rêve d'accrocher l'épreuve à son palmarès depuis plusieurs années, son coéquipier Jordane Rodrique, les frères D'Harveng, Nicolas et Yves, le spécialiste du Challenge Delhalle, dont fait partie l'épreuve, Nicolas Navet ou encore le triathlète genvalois, Pierre Balty, qui se concentre sur la course à pied le temps d'une saison. Jordane tente sa chance et mène le peloton sur les premiers kilomètres. Spécialiste de la course de montagne, le début du parcours lui sied parfaitement. Mais dès les premières relances, Pierre met le turbo et lâche ses adversaires. Il reste moins de six kilomètres et l'écart ne cesse de se croiser. La course est jouée. Pierre s'impose, pour sa première participation, en pleine préparation pour le Marathon d'Amsterdam qui se déroule le 15 octobre, où il vise moins de 2h35, devant Jordane. Valere Hustin et Florian Howet se bagarrent pour une place sur le podium. Pour la troisième année consécutive, Florian décroche la médaille en chocolat, au profit de Valere. Nicolas Navet complète le top 5.

Dans le classement féminin, qui d'autre qu'Amélie Bihain peut encore s'imposer sur cette Top'Lesse. L'Archère, jeune maman de 34 ans, explose tous les records cette année. Pour la troisième année consécutive, elle participe à cette épreuve chère à son cœur et s'impose pour la troisième place, devant Valentine Mathy et Caroline Vandriessche.

12 km : HOMMES : 1. Houtart Cyril 41:51, 2. Pitz Jean François 41:54, 3. Golinveau Yoan 42:03, 4. Noël Adrien 42:47, 5. Grégoire Valentin 44:19 ; FEMMES : 29. Hérin Alice 50:52, 30. Aerts Sophie 51:03, 35. Delvosal Margaux 52:20, 37. Destree Marie 53:29, 42. Louis Clara 54:07

20,750 km : HOMMES : 1. Balty Pierre 01:11:25, 2. Rodrique Jordane 01:12:52, 3. Hustin Valere 01:13:09, 4. Howet Florian 01:13:41, 5. Navet Nicolas 01:14:30 ; FEMMES : 20. Bihain Amélie 01:21:32, 34. Mathy Valentine 01:27:42, 54. Vandriessche Caroline 01:33:02, 58. Cawet Daphne 01:33:16, 74. Oubouskour Aïcha 01:38:01