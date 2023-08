Cartes jaunes: Iglicki, Wauquaire, Campitelli, Touenti, Delooz, Moatassim, Joannès.

Carte rouge: Boukamir (90e, 2 c.j.).

Buts : Luvovadio (1-0, 12e), De Maeyer (1-1, 15e), Delooz (1-2, 46e).

TAMINES : Venturini, Campitelli (86e Luzolo), Erdogan, Seddiki, Vanhorick, Cagnina, Boukamir, Moatassim, Gourad, Touenti, Luvovadio (75e Ndiaye).

AISCHE: Broos, Iglicki, Becquevort, De Maeyer, Mariano, Delooz, Joannès (75e Niewinski), Wauquaire, Thirot (52e Catinus), Choisez, Mangunza (83e Beersaerts).

Avant ce derby, le niveau de jeu de Tamines représentait un grand point d’interrogation. Mais après cette première rencontre, on y voit un peu plus clair: les hommes de Saïd Khalifa ont montré de belles choses, tenant tête à Aische. "Je retiendrai la malchance aujourd’hui, affirme le coach taminois. On a dominé les débats contre une équipe qui joue le haut du classement. Je reste donc confiant, on a produit du beau jeu et réalisé une belle prestation".

Malgré de nombreux jeunes joueurs dans le onze de base, la Jeunesse a en effet répondu présent dans l’impact physique. Un derby rempli de duels et de tension dont les hostilités ont commencé dès la première minute avec la frappe de Wauquaire qui s’écrasait sur la barre. Mais ce sera une des rares opportunités aischoises durant le premier acte. "Nous n’avons pas du tout eu la possession en première mi-temps, constate Jérôme Patris. On s’est obstiné à passer par le milieu alors qu’il était très condensé du côté de Tamines. On a également fait preuve de beaucoup de nervosité. On peut s’estimer heureux d’avoir bien réagi parce qu’on ne s’est pas créé grand-chose en première mi-temps". Il est clair que Aische n’a pas eu le temps de douter. Après l’ouverture du score de Luvovadio à la suite d’une superbe contre-attaque, il n’aura fallu que quatre minutes aux visiteurs pour égaliser via une tête puissante de De Maeyer sur corner. "On encaisse sur une phase arrêtée alors qu’on avait prévu la manière dont on devait se placer en fonction de leur dispositif. C’est une belle leçon", concède Saïd Khalifa.

En seconde mi-temps, les hommes de Jérôme Patris reviennent avec d’autres intentions et montrent une belle mentalité. Cela se traduira directement puisqu’après un magnifique solo de Delooz sur le côté droit, le Aischois enroulait sa frappe pour donner un avantage définitif aux siens. "C’est une victoire compliquée, ils ont poussé en fin de match, affirme le buteur. Je pense qu’ils auraient mérité d’égaliser mais nous avons aussi été maladroits dans nos contres. On aurait pu faire 1-3 à plusieurs reprises".

La maladresse aischoise en zone de finition n’a pas porté à conséquence même si la frappe de Gourad sur la barre en toute fin de match aurait pu solder ce derby namurois par un score de parité.