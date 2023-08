P3B Namuroise : Achêne et Natoye se quittent dos à dos

Du côté d’Achêne, Sébastien Colette était très content de la prestation de son équipe. "On est bien rentré dans la rencontre. Malheureusement, comme la semaine dernière, nous encaissons les premiers, vers le quart d’heure. Cette fois-ci, nous avons bien réagi en égalisant rapidement. J’ai vu de belles choses, nous nous améliorons de jour en jour. C’est un groupe jeune et nous devons encore apprendre à gérer les rencontres, mais je suis très satisfait par la mentalité exemplaire de mon noyau. Il faut continuer dans cette optique. Je veux une équipe qui propose du beau jeu et je suis très content de ce que nous faisons en ce moment. C’est un résultat encourageant."

Achêne 2 – Natoye 2

Les visités démarrent bien la rencontre. Cependant, ce sont les visiteurs qui ouvrent le score à la 13e par D’Ugo. Achêne réagit et égalise dans la foulée par Pairoux, puis prend l’avantage par Galer, à la demi-heure. Après la pause, Natoye revient avec de nouvelles intentions et Perat fait 2-2 sur coup franc. Les deux équipes poussent et se procurent plusieurs occasions, mais le score n’évolue plus.

Sinsin 4 – Rienne 1

En première période, Sinsin domine, mais ne se montre pas dangereux. Au retour des vestiaires, Braet fait 1-0 d'entrée. Nicosia double la mise à la 58e. Rienne réagit et réduit l’écart dans la foulée, sur corner, Nicosia s’offre un doublé à la 70e. Paquet tue tout suspense sept minutes plus tard.

Bièvre 3 – Faulx 0

Il y a des occasions de part et d’autre, mais le score est toujours de 0-0 à la mi-temps. Durant le second acte, Bièvre accélère et prend l’ascendant. Mayanga fait 1-0 sur penalty à la 57e. Les visiteurs poussent pour se mettre à l’abri, mais il faut attendre la 80e pour que Jacquemart fasse 2-0. Joosens fait le break en fin de rencontre.

Beauraing 0 – Naninne 2

Les Naninnois prennent l’ascendant et ouvrent le score par Witquin. Hontoir double la mise juste avant la mi-temps. Beauraing essaye de réduire l’écart en seconde période, mais Naninne tient bon. Bon arbitrage de M. Lucas.

Miécret 0 – Dinant 3

Il y a très peu d’occasions, mais les Dinantais parviennent à prendre l’avantage à la 12e sur une frappe lointaine de Bourtembourg. Miécret ne baisse pas les bras et lutte dans le milieu de terrain. Piot convertit un penalty pour faire 2-0 à la 50e. Dinant se met à l’abri à 10 minutes du coup de sifflet final, par Pirlot.

Condrusien 4 – Assesse 0

Les Assessois rentrent bien dans le match ennuient les Condrusiens. Les visités ouvrent le score à la 21e, sur corner, par Papp. Assesse n’abandonne pas. La rencontre continue à être équilibrée jusqu’à l’heure de jeu, quand Ibraimi fait 2-0. Ce but met un coup sur la tête aux visiteurs. Le Condrusien prend alors l’ascendant. Camal fait le break à la 84e et Vestens alourdit le score dans le temps additionnel.

Ciney 1 – Anseremme 1

Les Cinaciens dominent, mais tombent sur un bloc visiteur bien compact et organisé. Anseremme fait 0-1 à la 55e par Beaujot. Ciney pousse pour arracher au moins un point et y parvient en toute fin de rencontre, par Collard.

Lustin 3 – Houyet 5

Houyet ouvre les marquoirs après 10 minutes, sur un magnifique coup franc de Salmon. Lustin réagit et égalise via Belot. Ongongo fait 1-2 juste avant la mi-temps. En seconde période, Houyet déroule et, à la 70e, le score est de 1-5, via Ongongo et Carpentier (2). Lustin parvient à réduire l’écart.