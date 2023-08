Silvain Moniquet avant la Vuelta: "Je suis prêt!"

"Directement après le Tour de Pologne, j’ai pris un avion pour Andorre, où j’ai effectué un nouveau stage en altitude, détaille le coureur de Lotto-Dstny. Il était un peu moins long que celui de Livigno, pour ne pas faire trop d’altitude, mais il a quand même duré deux bonnes semaines. J’en ai aussi profité pour repérer l’étape d’Andorre."

Qui arrivera vite, dès lundi, avec une arrivée au sommet, à Arinsal.

Comment aborde-t-il le troisième Grand Tour de sa carrière ? Depuis ses débuts chez les pros, en 2021, il a disputé une épreuve de trois semaines chaque saison: le Tour d’Espagne à ses débuts, celui d’Italie l’an passé et à nouveau la Vuelta en cette fin d’été.

"Avec l’idée de me focaliser sur des victoires d’étape plutôt que sur un classement général, répond-il. Nous aurons d’ailleurs une équipe tournée dans ce sens, sans un leader pour le classement final. On a chacun pointé des étapes intéressantes pour nos profils."

Sylvain Moniquet a le même profil que le prometteur jeune Belge Lennert Van Eetvelt (2e du Tour d’Italie pour espoirs l’an passé), tandis qu’il y aura d’autres bons grimpeurs, comme l’Argentin Eduardo Sepulveda. Le reste de l’équipe sera composé d’un homme rapide en la personne de Milan Menten, du baroudeur très expérimenté Thomas De Gendt, du Hennuyer Sébastien Grignard pour les échappés, du puncheur danois Andreas Kron ou de l’Australien Jarrad Drizners.

"L’idée est de se concentrer sur des étapes, de lever le pied sur certaines autres, poursuit Sylvain Moniquet. Avec notamment des vues sur la troisième semaine. Sur ma première Vuelta, c’est en fin d’épreuve que j’avais été chercher mon meilleur résultat (une 13e place dans une échappée) et j’étais souvent à l’attaque lors de la dernière semaine du Tour d’Italie, l’an passé. Je récupère en général bien. Il y aura de gros écarts au niveau du classement général et, je l’espère, les coéquipiers seront logiquement fatigués dans la troisième semaine, ce qui permet plus de libertés. Je vise un bon résultat. Et parvenir à décrocher une victoire serait tout simplement magnifique. Mais je suis en confiance et très satisfait de mon niveau."

À suivre…