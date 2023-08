Volley-ball: déjà une grosse affiche pour Namur en Coupe de Belgique

Le nouveau directeur technique du cercle bougeois est conscient que les chances de qualification de ses troupes, promues en N2, sont peu élevées. "On sait qu’on devra donner le maximum, avec un effectif ne déplorant aucune absence. Et sans savoir où les Anversois en sont dans leur préparation. Car c’est rare qu’on ait déjà un match à enjeu fin août. Sont-ils déjà prêts ? Cela pourrait être notre chance…"

Son groupe répond à ses attentes, en cette période de rodage. "On a repris le 8 août et, jusqu’ici, cela se passe bien. On a notamment effectué un stage dans la région, les 14 et 15, et participé à un tournoi à Bruxelles, la semaine dernière, en compagnie de trois équipes qu’on retrouvera en championnat. Et les résultats ont été bons, avec des succès 2-0 contre Waremme et Bruxelles Est et un partage 1-1 face à Berg-op Wijgmaal. On a encore évidemment des aspects à travailler, mais l’équipe se met en place. Je suis assez content."

Les filles de N1 entreront, elles, en lice samedi prochain, à Lint (14 h 30). "Le même jour, mais chez nous à 20 h 30, on affrontera la Ligue A d’Amsterdam en amical. Et le jeudi 31, à 20 h, c’est la N2 de Paris St-Cloud qui viendra nous affronter", annonce Dominique Colin. Son équipe a remporté ses quatre premières rencontres préparatoires (Nalinnes, Waremme, Leuven et Stekene). Le T1 des Namuroises s’est, par contre, remis à la recherche d’un adjoint, Jérôme Cornet ayant dû renoncer pour raisons personnelles.