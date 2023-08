Une claque salvatrice à Tamines ?

Connart est absent. Lammé, Sénéchal et Tourneur sont blessés. Derbal et Dumont quittent le groupe. "C’est un déplacement difficile, chez un candidat au titre qui doit se reprendre, après son revers à Somzée, prévient le mentor visiteur, Jean-François Herpers. Avec leurs qualités techniques, nos hôtes partent favoris, sur leur synthétique." Dayez, Raskin et Réfrégier sont absents. De Ketelaere et Herpers sont en seconde session d’examens. Toussaint est en vacances. Magniez est blessé. Dubois est de retour de vacances.