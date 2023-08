Rugby: Namur retrouvera Frameries en Coupe

Belgium Rugby a décidé de relancer une Coupe, qui aura lieu du 12 novembre au 10 décembre. Cette "Belgian Cup" réunira les dix équipes de D1 et les six premiers de D2 de la saison dernière. L’équipe de Namur est donc concernée. Et le tirage au sort des 1/8e de finale exhalera un parfum de retrouvailles, puisque les hommes de David Volant retrouveront au Masuage l’équipe de… Frameries, pour un remake du barrage de la fin de saison passée. Notons que les équipes perdantes poursuivront la compétition entre elles. Ce qui garantit quatre matchs à chaque formation.