Onhaye B et Vencimont: un succès à confirmer

Les promus de Vencimont ont également pris un bon départ, en s’imposant face à Haversin. "C’est une jeune équipe. On vise le maintien et, chez nous, on se doit de signer un maximum de succès, indique Fabian Zimmer. Sur le synthétique d’Onhaye, il faudra s’adapter car le jeu y est plus rapide. On n’a rien à perdre. On va jouer crânement notre chance, avec l’objectif de ne pas rentrer bredouilles."

Un déplacement que Bryan Marchal, Pierre Zimmer et Jérôme Bauret, blessés, ne pourront effectuer.