Cartes jaunes: Palate, Martinet, Devresse, Delvaux, Kalombo, G. Baudoin.

Buts: kinif (1-0, 14e), Jadot (1-1 pen., 89e), Smal (2-1, 100e; 4-1, 115e), G. Baudoin (3-1, 107e).

MEUX: Pignolet, Rouffignon, Boreux, Van Hyfte, Sleeuwaert, Palate (110e Jaspard), Rosy (77e Baudoin), Paquet (70e Coquelle), Gauchet (58e Smal), Marion (77e Adam), Kinif (70e Gaux).

MARLOIE: Desseille, Martinet, Devresse, Body (73e François), Hanneuse, Cherdon, Dony, Delvaux, Minthe, Jadot, Jacquemart (62e Kalombo).

Meux entame ce 5e tour de la coupe de Belgique avec la confirmation d’une très mauvaise nouvelle: la blessure au genou de Paulus est sérieuse (ligaments croisés) et le portier sera sur la touche de longs mois. Comme avec Damien Lahaye il y a quelques années, le staff cherche déjà à le remplacer et a déjà pris des renseignements du côté de Clément Libertiaux (ex-La Louvière). Sur la pelouse, c’est Maxime Pignolet qui prend la place dans les buts. Laurent Gomez a choisi de faire tourner en laissant Smal et Gaux sur le banc. En face, Fred Jacquemart doit encore se priver de plusieurs titulaires.

Meux entre bien dans le match et Marion n’est pas loin d’ouvrir le score mais par deux fois, l’ex-Cinacien Desseille gagne son duel avec l’attaquant des Verts, aligné aux côtés de Kinif. A la 14e, le long dégagement de Pignolet abouti à Paquet qui sert Kinif pour le 1-0. Meux tente de réussir le break deux minutes plus tard, toujours par Kinif, mais le buteur ne cadre pas sa reprise de la tête sur un service en or de Sleeuwaert. Les visités sont dans le coup même si Marloie commence à sortir et à profiter des pertes de balle meutoise pour mettre un peu plus le pied sur le ballon. Après un tir dévié de Minthe, sur le corner, Jacquemart inquiète une première fois la défense locale. Avant la pause, Pignolet doit intervenir pour empêcher Minthe d’égaliser. Meux est devant mais c’est un peu le feu dans la défense, la faute à un bloc équipe un peu trop bas en cette fin de mi-temps.

A la reprise, les Verts appuient à nouveau sur le champignon mais le réalisme leur tourne le dos, à l’image de Kinif ou de Gauchet, pourtant idéalement placé pour conclure. Si Kinif doit sortir (claquage derrière la cuisse), la montée de Smal puis d’Adam en pointe apporte du sang neuf aux Verts qui poussent pour se mettre à l’abri. La barre transversale empêche Sleeuwaert de valider la qualification des siens. Et comme souvent, dans pareil scénario, sur une de ses seules actions dangereuses, l’adversaire parvient à égaliser. Alors que tout Meux crie au hors-jeu, Devresse, monté en pointe, s’écoule dans le rectangle après un contact avec Sleeuwaert et obtient un penalty que Nicolas Jadot transforme: 1-1. Meux peut s’en mordre les doigts de ne pas avoir tué le match plus tôt et rate même encore une énorme occasion dans les arrêts de jeu, par Gaux, pourtant isolé au petit rectangle sur un service de Smal. Sleeuwaert, énorme ce vendredi soir, manque aussi le 2-1 à quelques secondes de la fin du temps réglementaire.

Direction les prolongations dans lesquelles le physique de Meux prend vite le dessus. Smal plante rapidement le 2-1 avant que Baudoin, en début de deuxième prolongation puis Smal, encore lui, ne valident la qualification des Meutis. Ils iront défier Habay ou Audenarde au prochain tour avec, derrière, le rêve d’aller à nouveau défier une D1, un an après St-Trond.

Le 6e tour se jouera les 9-10 septembre en lieu et place du match contre la La Louvière