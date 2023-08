Les Fusionnés déjà obligés de vaincre

Les Hesbignons n’ont pas entamé leur championnat de la meilleure façon en s’inclinant face à une belle formation d’Yvoir. "Nous devons nous reprendre et cette fois, respecter les consignes", note un des coachs, Anthony Ronvaux, depuis la Grèce où il est en vacances. "C’est difficile à expliquer, cette défaite, même si nous étions clairement en dessous de notre niveau habituel", continue Nicolas Laurent, un des deux autres responsables sportifs des Fusionnés. "Nous avons fait un bon débriefing en semaine et allons repartir sur de bonnes bases", poursuit l’intéressé. "Même si notre adversaire est de taille, nous ne pouvons pas nous permettre un second faux pas." Une mésaventure qui n’est pas arrivée aux "Dolomiens", même si leur succès fut arraché en fin de match. "Nous avons pris ce match un peu à la légère", concède Jérôme Bodart, blessé après 20 minutes et remplacé dans l’axe défensif par son… frère Grégory. "Le championnat sera ouvert et nous serons attendus partout. Nous avons pas mal de nouvelles têtes et nous devons travailler la cohésion au mieux", estime "Zlatan". Malgré ce déplacement ardu, le coach de Wartet, David Truant, reste confiant. "Nous avons surtout manqué de réussite devant le but", estime le mentor namurois. "Nous prenons match par match, car la vérité d’une semaine n’est pas forcément la même la semaine suivante."