Les Etoilés attendentfermement undes favoris

De son côté, son homologue frontalier, Maurice Delobbe, n’a pas quitté le navire quand celui-ci a sombré. "Je leur devais quelque chose", expose le coach de l’ES Frontières. Le dernier souvenir d’une saison loupée rangé au placard, le responsable sportif entend bien jouer le haut du panier. "Je ne connais pas bien cette série, reconnaît notre interlocuteur. Quoi qu’il en soit, nous nous sommes renforcés et, pour moi, viser le top 5 me semble un objectif réaliste", conclut le T1, qui a doublé les postes pour faire fonctionner la concurrence.

Un gros morceau pour Mesnil

Pour sa première rencontre à domicile, Mesnil reçoit l’Union Dinantaise. Défaits la semaine passée par Haversin, les joueurs de Corentin Pousseur espèrent rebondir. "Mais ce sera compliqué car, selon moi, l’Union Dinantaise est un gros morceau et peut-être bien le gros favori de la série. Il faudra sortir une grosse prestation pour espérer quelque chose. De plus, j’ai pas mal d’absents", dit l’entraîneur, qui regrette un peu le dernier résultat de ses troupes. "Je suis satisfait de la prestation de mes joueurs à Haversin, mais évidemment, pas du score. Nous avons rencontré un adversaire abordable et prendre les trois points était possible. J’espère que nous parviendrons à rebondir dès ce dimanche."

En face, c’est un premier match de championnat qui attend les joueurs d’Olivier Hinne. "Suite au forfait de Ciergnon, nous n’avons pas joué la semaine passée. Malgré la descente, les joueurs sont impatients d’en découdre et de commencer le championnat. Nous nous sommes bien préparés, avec de bons entraînements, de beaux matchs amicaux et un bon parcours en coupe. Je possède une équipe de jeunes joueurs motivés et c’est très agréable de les entraîner. Je connais bien l’équipe de Mesnil et nous allons aller là-bas sans pression, avec l’ambition de développer notre football et de prendre du plaisir. C’est de cette manière que nous aurons un résultat."A-L.F.