Arbitre: Sylvain Talon.

ONHAYE: suspendu: Teklak ; blessé: Kembi (os du pied fracturé, suite à un accident domestique) ; incertain: Lambert (touché aux adducteurs, il passait une écho hier après-midi).

REBECQ: Dimitri Leurquin annonce un noyau au grand complet.

Alost (à deux reprises), Ostende, Rebecq: les belles histoires de coupe s’enchaînent, ces dernières années, pour les Walhérois. "Pour moi, il y a deux matchs référence, outre le déplacement à Ostende, qui était surtout une rencontre de gala, une récompense dont nous avons profité: celui de la qualification face à Alost, il y a deux ans, et celui de la montée en D2, à Tournai, en 2019. En sept ans de présence à Onhaye, ce sont les deux qui me laissent les meilleurs souvenirs. À nous de faire le maximum pour que celui-ci s’y ajoute", confie Léopold Granville, qui reconnaît évidemment la valeur de l’opposition brabançonne. "On a déjà rencontré cette équipe voici quelques années, quand elle avait terminé deuxième derrière le RWDM, en D3. Elle nous était déjà supérieure (NDLR: malgré un partage 1-1 à l’Agauche). Mais on sera chez nous, ce qui doit nourrir notre confiance. Il faudra directement essayer de les faire douter. En coupe, les écarts de divisions s’estompent parfois. On l’a encore vu avec Schaerbeek, qui vient d’éliminer la N1 de Heist. On devra aussi jouer notre carte à fond."

Rebecq, c’est aussi le nouveau club des ex-Aischois Vincent Rousseau et Nicolas Grégoire. "Je connais surtout le premier, un bon gardien, super-sympa et qui aura sûrement à cœur de faire un bon match pour son retour dans le Namurois. Mais sur le terrain, il n’y a pas d’amis. Chacun veut y arracher la victoire. Et ce sera aussi le cas à Ciney, mercredi prochain."

Après une entrée en matière trop facile face à Anvaing, le défenseur central et ses partenaires ont réussi à déjouer les pièges tendus par Péruwelz et Jette. "Chez la P1 hennuyère, ce fut plutôt un non-match. On a encaissé sur une erreur de ma part, avant de pousser. On savait que ça allait finir par payer et c’est ce qui est arrivé, sur des buts de Mathis et de moi-même. Le week-end dernier, on a signé une belle victoire collective. On a longtemps subi, avec 35% de possession de balle. Mais on sait faire le gros dos, en restant solides derrière. C’est même peut-être notre plus grande force. Et en trois phases, on a su aller planter autant de buts. Ce n’était sûrement pas volé."

On le sait, le sixième tour n’est plus synonyme de prestigieux duel avec une équipe de D1A, comme voici deux ans. "C’est un peu dommage, pour les petits clubs comme le nôtre. Mais cela rend le défi plus beau. On sait aussi que, si on venait à passer, on recevrait une équipe néerlandophone de D2 ou de D3 (NDLR: le vainqueur de Harelbeke - Hamme). Cela doit encore plus nous inciter à tout donner", exhorte l’un des piliers du groupe walhérois.