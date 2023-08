Arbitre: Denis.

Carte rouge: Delobbe (35e).

Buts: Ferreira (0-1, 9e), De Bona( 1-1, 30e), Dessart (2-1 pen., 44e).

CHEVETOGNE: Martinez, Hanquet, Dessart, De Bona( 70e Deville), P.Minon (76e Grégoire), Brebant, Desille, Fournaux, Pierard, Simon (85e Thonon), Capelle.

BEAURAING: Delobbe, Robert, Bachelard (73e Minet), De Becker, Pirard (36e Suray), Pires, Ronsijn, Baudoin, Diskeuve (80e Colaux), Ferreira, Dardenne.

Le ballon du match est offert par M. Guilleaume. Les "Coccinelles" montent de suite à la ligne médiane et un premier tir de Simon donne le frisson à Delobbe. Les "Rouches" mettent de suite la pression. Mais sur un contre, Ferreira trouve l'ouverture et le fond des filets: 0-1. Les gars du coin savent ce qu'il leur reste à faire. Les "Bleus" laissent passer l'orage. Contre toute attente sur un superbe centre parti de la droite, De Bona, du front, égalise: 1-1. Puis la sortie de Delobbe sur une balle en profondeur est fautive, il est exclu et remplacé entre les perches par Bachelard. À dix contre onze, Beauraing ne démérite pas pour autant. Mais une nouvelle faute de son gardien est sanctionnée d'un penalty que Dessart met au fond: 2-1. On ne peut dire que "Cheve" ne mérite pas son avance à la mi-temps. Avant d'en remettre une nouvelle couche par De Bona que le keeper détourne. Puis les "Coccinelles" gaspillent et Martinez doit détourner du bout des doigts. Ce n'est pas le moment de lever le pied. Le gardien de Beauraing, lui blessé, doit céder sa place à Minet. La fin de rencontre est épique, car Chevetogne perd ses repères et l'autre va continuer à y croire jusqu'au bout. Et ses supporters vont tous pousser un ouf de soulagement au coup de sifflet final.