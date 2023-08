Balle pelote: éviter la place de barragiste en N3

Reste aux Rochefortois a bien terminé la campagne, avec un déplacement à Kerksken et la venue d’Ogy, la lanterne rouge. "On cherchera à accrocher les six jeux chez les Alostois, qui nous avaient infligé un 4-13 à l’aller. Dimanche, on doit prendre notre revanche sur Ogy, qui l’avait emporté 13-12."

En nationale 2, Aisemont doit une revanche à ses supporters, après la piètre prestation signée face à Oeudeghien. Les "Gadis" doivent ramener la victoire de Ninove, condamné à la relégation, avant de recevoir Genappe qui, suite à sa victoire sur Kastel, a chipé la sixième place aux Fossois.

En nationale 3, le suspense pour éviter la huitième place, synonyme de barrage, est à son comble. Si Pironchamps a effectué une bonne opération le week-end dernier, en grimpant à la troisième place avec 36 unités, ils sont cinq derrière à se battre pour ne pas prolonger la saison: St-Marc, Warnant, Clermont, Planois et Senzeilles.

La dernière journée, programmée ce dimanche à 12 h 30, s’annonce passionnante. "Nous avons opté pour cette heure, car la N3 de Mont-Gauthier joue avant la N1, indique Olivier Carly. Et, comme toutes les équipes doivent jouer en même temps, on n’a pas eu d’autres choix."

Senzeilles, qui occupe actuellement le huitième siège, n’apprécie guère. "Vu notre position, je suis obligé de quitter mon travail au resto, dimanche, pour jouer", avoue Laurent Gobron.