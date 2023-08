L’ex-Mouscronnois Matis Laloux rejoint Namur

Toujours à la recherche de renforts à quelques jours de la reprise du championnat, Namur vient de trouver un accord avec le médian de 22 ans Matis Laloux. Sans club depuis la fin de son contrat au terme de cette saison avec Mandel United (N1), le Tubizien avait évolué en D1B avec Mouscron avant la faillite des Hurlus. Namur annonce encore chercher un défenseur central. Milieu offensif ou ailier, le jeune Brabançon avait déjà été approché par Cédric Fauré au début du mercato. "Mais il avait des contacts en D1B où il aspirait retourner, explique le coach des Merles. Cela ne s’est pas fait et on est revenu aux nouvelles. Il est venu s’entraîner et on voit que c’est un super joueur avec une top mentalité. C’est une très belle opportunité. Il va nous faire le plus grand bien.»