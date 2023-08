Couvin sera en mode Mondial ce samedi, à l'occasion du Championnat du Monde de la Ligue EDH, en cyclisme

Avec une épreuve de la ligue parallèle de l’Echappée du Hainaut (EDH), lancée par l’ancien coureur professionnel Marc Bouillon.

"Les épreuves de l’EDH ont principalement lieu en Province du Hainaut, mais j’en organise une à Couvin depuis trois ans", commente Christophe Lambert. "Comme le circuit y est apprécié, d’après les échos reçus des coureurs, et qu’il y en a également au niveau de l’organisation de notre épreuve, Marc Bouillon, qui met en place dans sa ligue chaque année un Championnat de Belgique, un d’Europe et un du monde m’a donné le Mondial."

Ce sera donc pour ce samedi. "Mon téléphone n’arrête pas de sonner, il y a beaucoup de demandes, notamment venant de la Flandre ou de la France: il y aura certainement plus de deux cents participants", ajoute Christophe Lambert. "Il y aura la possibilité de prendre une licence d’un jour. Au niveau du parcours, le circuit sera composé d’une boucle de 7,150 mètres à parcours onze fois. Avec 37 mètres de dénivelé par tour."

Départ samedi à 13h00 des catégories C, D et D +. Départ des catégories A et B à 15h00.