À la découverte du triathlon pour 13 jeunes

Des enfants ravis

"Les enfants sont preneurs, à aucun moment on n’a eu d’enfants sur le côté, qui refusait de faire une activité. Le seul moment où certains étaient moins preneurs, c’est quand on a fait une très longue sortie vélo, avec des côtes. Comme ce sont des enfants, tout tourne autour du jeu. Mais on travaille chaque discipline, avec des activités techniques au triathlon. Par exemple, en natation, on leur apprend le crawl, qui est plus simple à utiliser en eau libre car plus rapide. On travaille aussi beaucoup les transitions, comme sortir de l’eau et mettre ses chaussures pour courir", illustre Céline.

Les apprentis triathlètes sont formés selon leur niveau. Certains avaient déjà fait ces sports, d’autres découvrent, comme Tom, 8,5 ans: "J’aime bien le triathlon, et pendant ce stage, j’ai bien aimé les profs et faire du vélo et nager. Ça m’a donné envie de faire du triathlon plus tard."

Une belle initiative à destination des jeunes sportifs.