Volley-ball: une soirée de formation pour les secrétaires de clubs

"Comme on l’avait annoncé lors de notre dernière assemblée provinciale, on a remarqué qu’il y avait beaucoup de changements au sein des comités. Et que, bien souvent, des personnes arrivaient au poste de secrétaire sans avoir eu l’occasion d’en apprendre tous les tenants et aboutissants avec leur prédécesseur. Et étaient donc un peu perdus, dans certaines situations. D’où cette idée de mettre sur pied une soirée de formation", explique Bernard Dewilde, qui a préparé et présentera celle-ci, ce jeudi, à 19 h 30, dans la buvette du club de Ciney.

"Sur base d’un sondage effectué début juillet, les représentants de quatorze clubs se sont dits intéressés. Deux d’entre eux ne seront pas disponibles pour la suivre en présentiel, mais nous allons l’enregistrer, afin que tous puissent y avoir accès par la suite, sous un format vidéo. Je réaliserai aussi un aide-mémoire, sous forme de fiches thématiques."

Listes de force, affiliations…

Cette formation, qui se veut interactive et devrait être bouclée en deux heures, ne brassera évidemment pas en profondeur les sujets que les dirigeants peuvent déjà "creuser" auprès de l’AISF. "Il ne s’agit pas de faire double emploi avec ce que propose déjà l’Association Interfédérale, mais je dirai quand même quelques mots sur les statuts des collaborateurs sportifs, les ASBL ou encore les dossiers de subsides Adeps. Mais l’essentiel sera axé sur des thèmes administratifs et pratiques, tels que la gestion des calendriers, des listes de forces, des transferts, des affiliations/désaffiliations, les relations extérieures au club, les sites internet intéressants… Pour ceux qui sont en place depuis 25 ans, tout cela coule de source. Mais pour d’autres, qui viennent d’entrer en fonction, ce n’est pas toujours aussi simple", conclut l’administrateur de l’ANCV, qui envisage de programmer une seconde session, fin novembre.