Vierstraete et Kino en solitaire, Place finit septième du trophée des Grimpeurs à Vresse

Juniores et U17: une championne du chrono

Les demoiselles doivent s'envoyer 68,2 kilomètres sous les pédales. Un premier tour de 9,2 bornes suivi de cinq boucles de 11,8. Et elles commencent par monter vers Laforêt. Lors du premier passage le peloton est toujours groupé. Plus pour longtemps! L'écrémage va tout naturellement s'opérer. Et Klavee Servranckx (West Vlaanderen) est la première à baisser pavillon.

Le groupe principal se scinde bientôt en deux. Devant, une trentaine de numéros, puis dix-neuf à 35". A chaque bosse conséquente, certaines prennent le bon de sortie, alors que les moins costaudes doivent laisser filer.

Lors de l'entame de l'avant-dernier tour, Luca Vierstraete met franchement de la distance. Puis elle repasse avec 1'50" d'avance. Les autres ont compris et ne roulent plus que pour monter sur les deux autres marches.

Devant, le coup de pédale est généreux. derrière ça tourne à la balade pour touristes. Mais n'oublions pas que Luca Vierstraete est aussi championne de Belgique du contre-la-montre.

U23: Jan Kino, malgré Place

Le menu de ces messieurs est encore plus corsé. Au niveau de la distance, on arrive à 154 kilomètres. Une boucle initiale de 10,2 bornes, 3 de 33,5 et 3 circuit locaux de 14,7. En empruntant toutes les côtes précitées, il y a de quoi bien faire. Ils sont 67 au départ, dont un certain Maxime Place et autre Nicolas Dricot. Et tous ces gaillards ont bien l'intention de ne pas y aller avec le dos du guidon.

Dès les premiers coups de pédale, D'Hollander et Thirotel se sentent déjà pousser des ailes. Le tout part au quart de tour. Ces leaders repris et dès l'entame du second des trois grands tours, Debaele et Paulus mettent à leur tour la clé sous le paillasson. Comme d'autres ne l'entendent pas de cette oreille, on retrouve 10 hommes en tête. Douze autres, avec Place se retrouvent à 1 minutes et le reste du peloton à 2'15".

Le groupe de tête est composé de Coppens, DeBaele, Delrue, Heremans, Paulus, Kino, François, Willems, Dewinter et Gabriel. Les premiers vont-t-ils résister au retour des chasseurs dans les circuits locaux. Car Place y met franchement du sien. Pour empêcher ce retour, Kino met le turbo et montre la roue arrière aux copains. Il ne sera plus rejoint. Au sprint pour la seconde place, Coppens ne se fait pas prier. Bonne septième place de Maxence Place.

Les classements

Filles U17: 1. Auke De Buysser, (Oost Vlaan) en 1h50’34, 2. Jike Michielksen (West Vlaan), 3. Laura Five (Oost Vlaan), 4. Milana Ushakova(Vlaams Brabant), 5. Megan Arens (Buitenland), 6. Manon Viaene (FCWB), 7. Esther Schollaert(West Vlaan), 8. Olivia Vercruysse (West Vlaan), 9. Zoe Gaillard (FCWB), 10. Claudia Leusink (Buitenland).

Filles juniores: 1. Luca Vierstraete (West Vlaand.)en 1h48’13", 2. à 2’20" Fee Knaven (Buitenland), 3. Zoé Van Velzen (Buitenland), 4. Anna Vanderraerden (Limburg), 5. Elia Heremans (Antwerpen), 6. Fleur Moors (Limburg), 7. Emma Siegers (FCWB), 8. Lore Deschepper(Antwerpen), 9. Tessa Vermeersch (West Vlaan), 10. Tess Moerman (Oost Vlaan).

U23: 1. Jan Kino (Oost Vlaand.) en 3h49’03, 2. à 10’’ Michiel Coppens (Zelfbouw), 3. Jago Willems(Vlaams Brabant), 4. Emiel Verstrynge (Oost Vlaan), 5. Lorenz Van De Wynkele (Oost Vlaan), 6. Noah Degraef(Mini Discar), 7. Maxence Place (FCWB), 8. Milan Paulus(Limburg), 9. Joppe Heremans (Van Mossel), 10. Ramses Debruyne (West Vlaan).

Classement GPM

U23: 1. Milan Paulus, 2. Jan Kino, 3. Jelle Vermoote.

Juniores et filles U17: 1. Fleur Moors, 2. Luca Vierstraete, 3. Lore De Schepper, 4. Xaydee Van Sinaey 5. Zoé Van Velzen, 6. Emma Siegers