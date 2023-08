Victoire en GT à Audenaerde et top 5 absolu pour Molle

Mais ce n'est pas uniquement une victoire mais également le meilleur résultat en BRC pour Amaury qui fini a la 5e place finale! "Un top 5 en BRC, on savait que c'était envisageable au vu de la liste d'engagés. Finir par empocher ce résultat, c'est un plus non négligeable qui fait plaisir! Je pense que l'on aurait même pu élever le rythme mais il nous fallait gérer la course intelligemment et ce résultat me satisfait largement !"

Alex Dubois, qui a pris la place de Thomas Walbrecq dans le baquet de droite pour l'occasion, est lui aussi ravi de ce beau résultat. "De retour suite à la découverte des belles spéciales de l'Aarova Audenaerde Rally, j'ai encore beaucoup appris aux côtés d'Amaury et je suis heureux d'avoir pu participer à son succès ce week-end à bord d'une voiture extraordinaire! Une belle expérience en Belgique, des rencontres sympathiques dans l'entourage personnel et professionnel de mon pilote du week-end. Je remercie toutes les personnes qui m'ont donné des conseils pour que je puisse m'adapter le plus vite possible à ce nouvel environnement!"

Avec cette nouvelle victoire, le Fossois chipe le leadership à Marvyn Henrard au classement RGT, le Namurois qui avait lui stoppé sa saison après le rallye de Wallonie. Il fonce donc vers un second titre de champion de Belgique, après celui décroché en 2014 en catégorie R1 (actuelle Rally 5). Seul Romain Delhez pourrait, d'ici le Spa Rallye, lui causer des problèmes.