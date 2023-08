Mazuin double la mise en Famenne

Après être passé pas loin de l’annulation faute de participants, c’est finalement par le par le comportement irrespectueux de nombreux spectateurs que le rallye de la Famenne 2023 a été marqué. Certains, placés dans une échappatoire, ont été blessés, d’autres ont provoqué l’annulation de l’ultime boucle. Sportivement, l’épreuve, réduite de moitié, a vu un nouveau succès de Thibaud Mazuin, associé pour l’occasion au local et double champion de Belgique, Samuel Maillen. Neuf équipages étaient engagés en Division 4, mais deux favoris s’en dégageaient: Thibaud Mazuin, et Olivier Collard (Porsche 997 GT3), trois fois vainqueur sur ses terres et qui faisait découvrir les joies du rallye à sa fille Lola. Quant à Harry Hérion, il savait qu’il lui serait difficile de se mêler à la lutte, lui qui découvrait le pilotage de la Porsche 997 GT3 de Delhez. Mais le cinquième chrono sera fatal au Porschiste le plus expérimenté du parcours, ennui technique. Avec près d’une minute d’avance, Thibaud Mazuin n’a plus alors qu’à se laisser glisser vers la victoire: "Je suis venu parce que j’apprécie le parcours et pour faire connaissance avec mon copilote, Samuel Maillen, avec qui je disputerai le prochain Omloop."