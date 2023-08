L’École d’équitation de Gesves en a terminé avec son Championnat des Jeunes Chevaux et laisse place à la seconde édition de l’Art’Trail, ce vendredi. Les départs du 7,5, 14 et 24 kilomètres sont programmés à 19h20, 19h10 et 19h00.

Infos: www.goaltiming.be

Trail de Bièvre

Le Challenge de la Forêt de la Semois et de la Houille fait escale à Gros-Fays à l’occasion du Trail de Bièvre, ce samedi. Le premier départ, fixé à 9h30, est celui de la plus longue distance de 38 kilomètres, avant d’enchaîner, toutes les demi-heures, avec le 22, le 13 et enfin le 8 kilomètres à 11h00.

Infos: www.ultratiming.be

La Descente de la Lesse

C’est le gros morceau de ce week-end. L’Arch s’apprête à mettre les petits plats dans les grands à l’occasion de la 42e édition de la mythique Descente de la Lesse ce dimanche. Et on ne parle pas là de kayak, mais bien d’une épreuve de course à pied, avec le Lesse Douce, au départ de Gendron gare, longue de 12 kilomètres et prévue à 10h30 ou la Top Lesse et ses 20,75 kilomètres, prévue à 11h00 à Hoyuet.

Infos: www.chronorace.be

Jogging du Ry de Vachaux

Dans le cadre du Challenge des Joggings de la Ville de Rochefort, place au Jogging du Ry de Vachaux, ce dimanche, à Laloux. Le départ commun du 6 et du 10 kilomètres est prévu à 10h30.

Infos: www.goaltiming.be

Trail Davois

Petite nouveauté dans le calendrier, ce dimanche, avec le Trail Davois. "Dave Ensemble" propose des parcours de 9 kilomètres, à 10h00 et de 15 kilomètres à 9h30 au départ de Dave.

Infos: www.goaltiming.be