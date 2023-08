Dehon blessé, Ciney transfère à l’Olympic

La blessure à la cheville de "Doug" Dehon, absent pour quelques semaines encore, a forcé Ciney à réagir (l’ex-médian de Marloie a déjà fait divers examens et doit consulter un spécialiste de la cheville car il souffre du syndrôme de l’os trigone. Il pourrait devoir être opéré et serait indisponible deux mois). Les "Bleus" ont fait signer le jeune médian défensif de l’Olympic, Simon Berger. Âgée de 21 ans, la nouvelle recrue cinacienne compte quelques apparitions en N1 la saison dernière. "Il s’entraîne avec nous depuis trois semaines et a joué des amicaux, explique le président André Daoust. Avec les absences de Dehon et Marrazza, c’était important de compléter le noyau."