Namur

Cédric Fauré va surtout jouer au psychologue ces prochains jours pour que l’élimination en Coupe sur tapis vert ne soit vite qu’un mauvais souvenir. "La Coupe, on n’allait pas la gagner, c’est clair, mais les gars étaient allés chercher la qualif’ à 9 contre 11 avec un super état d’esprit, rappelle le Toulousain. Ils méritaient ce 5e tour. Et puis en cas de victoire, on aurait été au Lierse, un chouette cadeau pour les joueurs et le club. Mais c’est comme ça, l’erreur est humaine et il n’y a pas mort d’homme non plus. Bernard Bolly est dépité mais il y a pire dans la vie. J’espère qu’il reviendra sur sa décision et qu’il restera avec nous. Depuis son arrivée, il a accompli un énorme boulot."

Namur ira à Dessel mercredi pour lancer sa saison en N1. Ce sera sans Gendebien (claquage et "out" un mois) et Sbaa. Mais avec du renfort ? Cédric Fauré y travaille et l’espère grandement.

D2 ACFF

Meux

Pas de révolution dans le programme des Meutis malgré le match de Coupe face à Marloie avancé à ce vendredi. "On s’est entraîné mardi, il y a une séance jeudi et on le fera lundi pour préparer le déplacement à l’Union (qui jouera cette saison sur synthétique à… Jette), confirme Laurent Gomez. Ethan Adam ne sait pas s’entraîner de la semaine et je verrai s’il est dans la sélection vendredi ". Mattéo Renzulli travaille toute la semaine de nuit et ne sera pas disponible. "Après, en saison, il saura s’arranger au niveau de ses horaires, précise Laurent. Cela ne devrait plus poser de problèmes." Enfin, si "Coco" Marion est d’attaque après avoir été mis au repos le week-end dernier, une grosse incertitude plane autour de la participation au match de Kenny Paulus. Le gardien s’est fait mal au genou dimanche et passe une IRM ce jeudi.

Rochefort

Les Rochefortois attendront aussi mercredi pour débuter leur saison lors d’un lointain déplacement à Tournai. Avant, au programme, c’est récupération et la venue du RC Malines pour le compte du 5e tour de la coupe de Belgique (samedi soir). En plus de Gosselain et de Laloux, en revalidation, Ouedraogo est incertain. Il a travaillé avec le kiné. Geurde (2 jaunes) est lui suspendu pour ce 5e tour. Geurde qui passait en plus ce mercredi devant le comité d’appel pour contester une autre sanction après son exclusion lors du match amical face à Seraing. Il a bien fait puisqu’il passe de trois à une seule journée de suspension.

Enfin, Nelson Azevedo, nouvelle recrue arrivée de la RAAL suite à la lourde blessure de Gosselain est déjà qualifié.

D3 ACFF

Arquet

Pour son retour à l’échelon national, Arquet doit composer avec quelques forfaits. Diego Demoulin, victime d’une entorse ce week-end, est indisponible pour le déplacement à Perwez. En attente d’examens pour son genou, Julien Vanderreycken également. "Fatih Karabagli et Arthur Mathier sont incertains", ajoute Denis Sulejman qui ne pourra pas compter sur sa nouvelle recrue défensive Yedidia Vuza, embêté par un souci au niveau du tendon. Par contre, Martinelli, transféré de Tamines, est bien qualifié.

Onhaye

Les Walhérois affronteront finalement Rebecq samedi soir en Coupe. Ce sera sans Youri Teklak, suspendu et sans Jean-Baptiste Kembi, plâtré suite à un accident domestique (phalanges cassées). En prévision de mercredi et du derby à Ciney, le coach ne prendra aucun risque avec Aurélien Lambert en délicatesse avec ses adducteurs.

Tamines

Les Taminois défieront Aische dimanche en ouverture du championnat privés de Corentin Vassart, Younes Boufous et David Bulfon. "Blessés ou en revalidation, ils n’ont pas encore repris depuis le début de la préparation, explique le nouveau coach Saïd Khalifa. Abdou Boukamir a fait l’impasse en début de semaine pour une petite blessure. Il est incertain, tout comme les quatre derniers transferts (un gardien, un jeune de l'Union et deux joueurs venus de France dont un jeune international algérien), pas encore qualifiés ce mercredi."

Aische

Très satisfait des six semaines de préparation, Jérôme Patris emmènera un groupe relativement au complet à Tamines. Seule (grosse) ombre au tableau, la blessure au genou de Jules Gécé. "On attend des nouvelles et on espère tous qu’il ne s’agit pas d’une rechute de sa blessure aux croisés, précise le coach, également privé de Jessy Galvez pour le derby. Il se plaint des adducteurs, sans doute qu’il a un peu compensé après être resté longtemps sans jouer. Mais rien de grave. Idem pour Catinus, assez fatigué ces derniers jours et victime d’un petit malaise mardi à l’entraînement."

Couvin-Mariembourg

Joël Van den Noortgate, le nouveau coach fagnard, compte sur un effectif au complet pour le déplacement de dimanche à Braine. Au cours d’entraîneurs UEFA A ce mercredi soir avec les mentors aischois et taminois notamment, il en aura sans doute profité pour prendre quelques précieuses infos sur son futur adversaire.