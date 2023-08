Afin de préparer la future campagne qui débutera le 16 septembre, le club d’Andenne a proposé un stage à ses affiliés. 25 pongistes, jeunes, adultes et débutants ont travaillé les gestes de base mais aussi les top spin et abordé les aspects tactiques en compagnie de François et Hugues Moreau et de Patrice Vivier, épaulés par plusieurs sparrings.