Vresse, la belle tradition des grimpeurs

L'AG Tour de la Semois, qui aura lieu en septembre, pour les dames élites. Et avec les courses de côte de ce mercredi. Pour une tradition désormais bien en place depuis 2017. "Nous aurons deux courses différentes, une pour les moins de 23 ans et une pour les dames jeunesses, raconte l'organisateur Gino Verhasselt. Dans les préinscriptions, il y a 65 filles, ce qui est pas mal du tout pour ces catégories. Avec notamment de nombreuses Néerlandaises. Au niveau des garçons de moins de 23 ans, ils sont une centaine. J'en attendais un peu plus." La course peut se disputer de manière individuelle. Comme ce sera le cas pour Maxence Place. Le coureur de première année chez les espoirs, membre de la formation continentale Hagens Berman Axeon, a d'ailleurs été vu, ce mardi, sur le parcours, en reconnaissance du tracé. Qui a changé par rapport à l'an passé. "Oui, nous avons ajouté la montée des Dolimarts, qu'on ne savait pas faire ces dernières années car la route de la descente était en trop mauvais état", ajoute Gino Verhasselt. "Mais elle a depuis été refaite. C'est une belle côte, que nous avons ajoutée." Sur le circuit d'une trentaine de kilomètres à faire trois fois, après une introduction de dix bornes de plat, et sur lequel il y aura deux autres belles grimpettes, celles d'Orchimont et de Nafraiture. Ensuite, il y aura trois plus petits circuits locaux, avec à chaque fois les ascensions du Col de Conrad et celui des Fiancés du Châtelet. Cela promet d'être à nouveau bien relevé! Départ des filles de 15-19 ans à 11h et des espoirs à 14h.