Une Terra Nova Cup toujours aussi populaire

C’est une tradition, le tournoi des jeunes (regroupant les trois grades) qui se déroule en août au tennis de la Citadelle est couplé avec le critérium Tennis-Point, c’est-à-dire, les épreuves adultes en Messieurs et Dames, excepté les catégories 1, pour ne plus faire doublon avec le tournoi qui a lieu fin juin. L’addition de ces deux épreuves a rassemblé 477 joueurs: "… dont une moitié de jeunes, ce qui reste un beau résultat pour la province" constate le juge-arbitre Didier Demanet. La tendance est en effet à la baisse un peu partout avec des U15 qui migrent rapidement vers des tableaux adultes: "Les tableaux étaient bien remplis, certains parents étaient même étonnés de voir tous les tableaux jeunes filles ouverts même si cela reste modeste malgré tout. Nous aurions pu avoir une quarantaine de joueurs supplémentaires mais à un moment il faut bien limiter les inscriptions. Nous n’avons pas d’éclairage au club et à la mi-août, il fait déjà noir à 21 heures. Du coup, les dernières rencontres ont été lancées à 18h30. Et quand on sait que les adultes ne savent pas jouer avant 17 heures, c’est parfois chaud pour arriver à nos fins". On notera, qu’une fois encore, le club luxembourgeois de Howald, avait envoyé une délégation de jeunes joueurs (douze). Cela fait plus de trente ans que c’est le cas. Pour le reste, ce fut une nouvelle édition sans le moindre problème hormis un samedi où le club a pu compter sur l’aide de clubs amis, dont Bois-de-Villers, Fosses ou Ciney.