Tennis: une semaine festive au TC Natham

Réputé pour son école de tennis, qui a vu le jour en 2013, le TC Natham a réalisé de très belles performances en interclubs et interséries. Le club a dès lors pu compter sur la participation de ses joueurs pour glaner quelques trophées. "Beaucoup de membres du club viennent participer au tournoi, contrairement à d’autres clubs. C’est difficile de ne pas avoir des joueurs de Natham qui se rencontrent."

Valentin Marchal a notamment remporté le tableau Jeunes Mixtes -9 ans grade 2, au terme d’une finale disputée, ou encore Sanah Charlier, en Dames 4. Au total, le TC Natham a remporté dix trophées.

Les organisateurs ont pu profiter d’une semaine ensoleillée pour faire le plein de festivités. Un bar à cocktails ou encore une soirée bar à vins étaient notamment organisés. "Les gens du comité s’investissent sans compter, affirme la juge arbitre. Beaucoup de personnes viennent également voir les matchs. Il y a une bonne ambiance."

Moins de filles sur les courts

Comme dans beaucoup d’autres tournois, la participation féminine connaît un certain déclin. Petites et grandes sont de moins en moins nombreuses à fouler les courts de tennis. "Chez les filles ou les dames en général, on ne comprend pas pourquoi les catégories ne se remplissent pas, affirme My Linh Ngo, qui n’a enregistré que 78 inscriptions de joueuses. Cela reste un mystère. C’est mon septième tournoi en tant que juge arbitre et la participation féminine est toujours aussi basse."

A contrario, les catégories Messieurs 4, 5 et 6 comptaient déjà 87 participants à elles seules.