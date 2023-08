Remy Liessens ou le respect des valeurs foot

Âgé de 37 ans, le mentor de la seconde formation des Étoilés, a débuté le foot comme joueur à Yves-Gomzée avant de rejoindre Temploux pour son parcours namurois. Il a aussi évolué dans la région hennuyère plus précisément au RCD Charleroi et à Marcinelle, à chaque fois à des postes défensifs.. Il a embrassé la carrière de coach assez rapidement à Temploux, Somzée B et enfin chez les Frontaliers depuis cette saison. Malgré un métier difficile quant aux horaires (chauffeur poids lourd), il ne manque jamais de rejoindre les installations de Philippeville dès son travail terminé: "Ce n’est pas toujours évident de concilier sport et métier. Mais, c’est ma bulle d’air rafraîchissante", entame Remy Liessens. Ses ambitions et celles de son groupe sont plus élevées que la saison dernière qui s’est avérée quelque peu décevante. "Nous viserons le tour final", confirme le T.1 des Étoilés qui compte bien conserver ses valeurs cardinales malgré cette ambition de top 5. "Notre préparation s’est bien déroulée et j’ai souvent entre 18 et 20 joueurs à l’entraînement". Il détaille plus avant ses axes de travail: "j’apprécie beaucoup les valeurs d’amitié que véhicule le football, surtout au niveau amateur. Comme ce week-end où je croisais mon ami Frank Van Crutsen, T.1 de Ham. Sur le terrain, je favorise la construction d’un collectif. Aussi en dehors de la pelouse. On arrive plus facilement à travailler avec un groupe soudé." Tout comme le fair-play qu’il prône également comme paramètre à respecter "L’amusement reste très important. Nous venons au foot pour nous détendre aussi". Ses troupes pourront bientôt bénéficier de leur synthétique ce qui améliorera encore les conditions de travail. De quoi s’immiscer dans la lutte pour le podium avec Hastière et l’ES Frontières ?