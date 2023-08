Près de 200 Biwacks pour la première édition du trail des Biwacks, à Petit-Warêt

Sur le petit parcours, la victoire revient à un vieux de la vieille. C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures, et ce n’est pas Fabrice Pasque qui dira le contraire. Le traileur se bonifie avec le temps et montre qu’il a encore pas mal de choses à apprendre aux plus jeunes. Ce succès est le 544e de sa longue carrière. "J’hésite longtemps encore le 7 ou le 17 kilomètres, mais préparant un 4x1500 mètres au Championnat de Belgique Masters avec le SMAC, je me suis dit que j’allais travailler du court. Le jeune local, Victor Duchêne, part rapidement. Je tente de garder le contact visuel et j’attends le 3e kilomètre pour recoller. J’impose ensuite mon tempo en mettant des accélérations discrètes et usantes. J’entends à sa respiration que mon travail porte ses fruits, il décroche et je m’impose malgré la chaleur écrasante", raconte Fabrice. Jolie 6e place au classement scratch pour la première dame, Maëlys Libois, qui boucle les 7 kilomètres avec une petite minute d’avance.

Comme dernière balade belge avant de rejoindre Chamonix pour sa 1ère expérience sur l’UTMB, Renan Gossiaux et le triathlète de Chastres, Mathieu De Rijdt, sont déclarés vainqueur. "Mathieu part seul. Je n’essaie même pas de suivre et prends un départ prudent. Et puis, vers le 14e kilomètre, j’apprends que je suis 1er car il s’est égaré. Au final, nous sommes classés ex-aequo car il mérite clairement cette première place", souffle Renan.

Chez les dames, c’est un remake de la semaine dernière, à la Miaou, où les deux copines, Hélène Dassy et Stéphanie Ernoux, ont partagé le podium. Hélène renoue à la victoire, Stéphanie est sa première dauphine. La seule différence réside dans la seconde dauphine, l’athlète de l’Ocan, Mathilde Lecaillie. "Le début du parcours était très joli, avant plusieurs passages dans les champs fort à découvert. Ce n’est pas simple avec la chaleur. Je décide de partir un peu vite, et je ne vois pas mes adversaires de toute la course", précise la Biotraileuse.

Les résultats

7 kilomètres

HOMMES

1. Pasque Fabrice 00:27:11

2. Duchene Victor 00:27:35

3. Frison Aaron 00:29:51

4. Ancion Gilles 00:30:28

5. Frison David 00:30:57

FEMMES

6. Libois Maelys 00:31:55

10. Dohet-Eraly Anne-Catherine 00:32:54

17. Frison Klara 00:36:04

30. Flahaux Cecile 00:40:16

31. Vanden Bulcke Lisa 00:40:16

17 kilomètres

HOMMES

1. Gossiaux Renan 01:13:33

2. De Rijdt Mathieu 01:13:33

3. Balbeur Eliot 01:19:06

4. Van Den Abbeele Quentin 01:20:40

5. Courtois Guillaume 01:21:43

FEMMES

18. Dassy Helene 01:31:00

22. Ernoux Stephanie 01:33:07

29. Lecaillie Mathilde 01:35:29

43. Delitte Juliette 01:43:29

47. Crotteux Émilie 01:45:01