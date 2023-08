P3C: des propos déplacés, un défenseur buteur

Deux cartes et une claque

Le gardien taminois Vedran Dumont se souviendra de son premier match de championnat (défaite 3-0 à Somzée). Averti une première fois pour rouspétances envers une décision arbitrale, le portier sambrien a poursuivi sur sa lancée et s’est vu brandir une carte rouge après avoir dit à l’homme en noir sa façon de penser.

"Indépendamment de l’exclusion, nous allons essayer de tirer les leçons de cette défaite. Après notre solide prestation contre Grand-Leez en coupe provinciale, mes joueurs se sont peut-être vus gagnants avant de monter sur le terrain. Avec l’équipe que nous avons, nous nous sommes vus au-dessus de cette P3. Cette défaite met une claque à certains", reconnaissait le T1 Loris Passiflora.

Un défenseur central quadruple buteur

Alors que les Aviateurs de Florennes ont mené deux fois (3-0 et 4-3), les Fromagers de Surice B ont pu compter sur un quadruplé de Jordan Christophe pour arracher le partage. Un exploit pour ce. défenseur central reconverti en centre-avant à une demi-heure du terme. Une nouvelle vocation en perspective ?

Vincenzo Albanese, joueur, entraîneur et buteur déçu

Le partage (3-3) entre Nismes B et Auvelais a laissé un goût amer aux acteurs. Et même au joueur, entraîneur et buteur auvelaisien Vincenzo Albanese, monté peu avant l’heure de jeu. "J’ai été contraint de m’aligner par manque de joueurs."