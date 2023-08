Huit "Elite" de 4 ans

En option jumping, sur les 66 chevaux de 4 ans qualifiés pour la finale, 11 ont bouclé un parcours correct et atteint le barrage qui, pour ces tout jeunes compétiteurs encore peu expérimentés, est traditionnellement disputé sans chrono. Huit d’entre eux ont réalisé un nouveau sans faute -le quatrième de leur "grande semaine"- qui leur a valu le titre envié d’"Elite Obstacle". Parmi eux, sept chevaux inscrits à la naissance dans un studbook belge.

5 ans : barrage palpitant

À la mi-journée, pas moins de 55 chevaux s’étaient qualifiés pour la finale des 5 ans. Objectif: atteindre le barrage au chrono nécessitant force, rapidité, explosivité, souplesse et obéissance, mais seul sésame vers un potentiel titre de champion de Belgique. Pas moins de 13 concurrents dont 11 chevaux inscrits à la naissance dans un studbook belge ont rempli le contrat. Et 7 ont bouclé le barrage sans faute. Au bout du suspense, c’est la jument Asborne Z (ZANG - Lector vd Bisschop x Calvaro Z – naisseur: Bvba Asborne) sous la selle de Seppe Wouters qui a bouclé le barrage le plus rapide et a remporté le titre devant Secret Touch JW Van ‘ T Meulenhof (BWP - Denzel Van’T Meulenhof x Elvis Ter Putte – naisseur: JW Stables & bvba ‘t Meulenhof) montée par Frederik Wuytack, et Soory-Linn Vh Netehof (BWP - Denzel van ‘t Meulenhof x Diamant de Semilly – naisseur: Erik De Winter) associée à Jeroen De Winter. Trois juments belges sur le podium donc, dont deux issues du même père, Denzel van ‘t Meulenhof, un étalon bien de chez nous trop tôt disparu.

6 ans : une championne incontestable

Même scénario un peu plus tard dans l’après-midi pour les 38 concurrents de la finale des 6 ans. Cette fois, ils étaient 10 dont 9 chevaux inscrits à la naissance dans un studbook belge à réaliser dans le parcours initial le sans-faute synonyme de barrage. Lors de cet ultime parcours, Lolita de Fourcroy (SBS – Greco Sitte x Nabab de Rêve – naisseur: Benoît Coppens) et Bertrand Genin, les premiers à prendre le départ, ont fait très fort en signant un nouveau sans faute en 43,14 secondes. Tellement fort même qu’ils ne seront rattrapés par personne. Juste talonnés par les deux autres auteurs de parcours corrects: Rozelien Dwerse Hagen (BWP – Nixon van’t Meulenhof x Va Vite – naisseur: BV De Dwerse Hagen), vice-championne sous la selle de Thibeau Spits, et Pepper Vitseroel Z (ZANG – Perigueux x Eldorado van de Zeshoek – naisseur: Sportstal Vanderhasselt & Yves Vanderhasselt) monté par Yves Vanderhasselt à la 3e place.

Eugène Mathy satisfait

Pour Eugène Mathy, chef de piste et cheville ouvrière historique du championnat, "c’est la meilleure édition que nous ayons connue. Il y a eu beaucoup de monde, plus que l’année passée où il y avait déjà plus de monde que l’année précédente. On a été gâtés par la météo et nous n’avons enregistré aucun incident. Tout le monde était content, heureux, il y avait de l’ambiance." Du côté des chevaux, même constat: "Nous avons accueilli beaucoup de bons chevaux particulièrement chez les 5 et 6 ans. D’année en année, la qualité augmente. Manifestement, l’élevage s’améliore, les éleveurs travaillent dans le bon."

Une telle concentration de qualité a bien entendu engendré beaucoup de commerce dans les travées, ce qui constitue une des composantes de la réussite d’un tel championnat. Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine...

