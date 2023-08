Boninne et Leuze accrochés

Du côté de Boninne c'est un peu le même son de cloche après le partage (2-2) face à Loyers. "C'est évidemment une petite déception si on sait qu'on menait encore 2-1 à dix minutes du terme de la rencontre, regrette le coach Domenico Maselli. Vu notre gentillesse en début de match, on a été bousculé. Après la reprise mes joueurs se sont montrés plus agressifs et premiers dans les duels. La suite est connue. La différence est également venue du fait que Loyers s'est déplacé avec des joueurs du noyau de P1. Ceci dit je suis convaincu que cette équipe de Loyers va embêter d'autres équipes de la série. A nous de bien négocier notre prochain déplacement à Petit-Waret."