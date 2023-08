Balle pelote: la remarquable ascension de Warnant

À l’inverse de la saison dernière, Warnant, qui était à nouveau au coude à coude avec Crupet en tête de la R1, a cette fois émergé. Les Molignards, qui n’ont concédé qu’une seule défaite contre Beuzet, à domicile, ont franchi deux paliers en l’espace de deux ans. "Le titre n’était pas l’objectif prioritaire, précisait le coach, Ludo Talevski. Les jeunes, réceptifs, ont acquis de l’expérience, de la puissance et de la régularité. Le groupe, inchangé et de qualité, poursuivra sa progression à l’échelon promotionnaire, face à des équipes au gabarit plus costaud. Aussi, devront-ils apprendre à perdre."